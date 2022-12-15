В Башкирии правоохранители разбираются в скандале с пиксельной ёлкой за 12 млн рублей

В башкирских Кумертау и Уфе разгорелся скандал из-за пиксельных ёлок. Мэр столицы Башкирии уже пообещал заменить пластиковую новогоднюю красавицу настоящей, а ту, что стоит 12 миллионов рублей, вернуть в подмосковное Одинцово. Причина вовсе не в недовольстве местных жителей. Ель привлекла к себе внимание правоохранителей, которые уже третий год расследуют все обстоятельства закупки необычных деревьев.

Так, в 2019 году они выявили "превышение должностных полномочий при осуществлении закупки сборных световых декоративных конструкций". По данным kp.ru, в тот момент под подозрение попал директор Хозяйственного управления Республики Башкортостан (ГКУ РБ ХОЗУ), которому местные власти поручили обеспечить города московскими установками.

"С этой целью из республиканского бюджета выделили более 115 миллионов рублей. Вместо проведения торгов подозреваемый напрямую заключил контракт с компанией из города Одинцово, хотя никаких законных оснований для этого не имелось. При этом денежный лимит был израсходован полностью", — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, позже стало известно, что цена была значительно завышена. Стоимость оказанных услуг составила около 60 миллионов рублей, а сумма ущерба — более 50 миллионов рублей. Чтобы довести уголовное дело до суда, полицейским потребовалась помощь экспертов СК РФ.

Однако продавцы елей не пожелали расставаться с выручкой. Так, в декабре 2020 года сотрудники Федеральной антимонопольной службы предписали производителю "Клирлайт рус" из Одинцова вернуть в федеральную казну 115,5 миллиона рублей, однако компания этого не сделала. Более того, организация оспорила решение в Арбитражном суде Башкирии.

После этого было возбуждено уголовное дело по факту "хищения бюджетных средств" при закупке пиксельных ёлок.