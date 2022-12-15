Названы три продукта с новогоднего стола, которые портят кожу

Длящиеся больше недели новогодние застолья негативно сказываются не только на организме человека в целом, но и на состоянии кожи, предупредила врач-косметолог Мария Гришина. В беседе с Лайфом специалист назвала три продукта с праздничного стола, которые могут стать причиной появления прыщей и раздражений на лице.

Так, из-за чрезмерного употребления майонеза, который добавляют в большинство салатов, повышается уровень холестерина. В свою очередь, по словам Гришиной, из-за этого вырастает уровень тестостерона, который и вызывает акне. Поэтому чтобы не страдать от высыпаний на лице она советует не налегать на майонезные салаты, лучше заменить их на более полезные блюда. Также Гришина призвала не увлекаться за новогодним столом закрутками на зиму.

"Острая пища расширяет капилляры и делает их заметными. Соль и солёная пища способствует задержке жидкости, что отражается в отёках и мешках под глазами, а общее состояние кожи лица становится одутловатым, контур лица теряет чёткость. Сахар в целом нежелателен для нашего организма и, особенно для нашей кожи, так как систематическое и чрезмерное его употребление запускает механизм преждевременного старения", — пояснила Гришина.

Косметолог Мария Гришина. Обложка © Фото предоставлено Лайфу

Вместе с тем, как указала косметолог, в новогодние праздники следует быть аккуратным с алкоголем, особенно с красным вином. Злоупотребление этим напитком становится причиной появления морщин и купероза, а людям с проблемной кожей лучше и вовсе отказать себе в красном вине, резюмировала наша собеседница.