Врач перечислила лекарства, которыми нужно запастись перед новогодними праздниками

На новогодних праздниках при себе обязательно следует иметь лекарства от отравления. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с "Москвой 24".

"Вдруг будет рвота, диарея или ещё что-то, учитывая, что люди в праздники переедают. Нужны сорбенты, которые помогут при отравлении и будут убирать интоксикацию, в том числе алкогольную", — сказала она.

Кроме того, из-за некоторых продуктов на праздничном столе может появиться аллергическая реакция, поэтому нужно закупить и антигистаминные средства. А на случай простуды стоит позаботиться о наличии противовирусных препаратов и антисептиков для полоскания горла.