Врач перечислила лекарства, которыми нужно запастись перед новогодними праздниками
Врач Лапа: Противовирусные и лекарства от отравления нужно иметь в Новый год при себе
На новогодних праздниках при себе обязательно следует иметь лекарства от отравления. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с "Москвой 24".
"Вдруг будет рвота, диарея или ещё что-то, учитывая, что люди в праздники переедают. Нужны сорбенты, которые помогут при отравлении и будут убирать интоксикацию, в том числе алкогольную", — сказала она.
Кроме того, из-за некоторых продуктов на праздничном столе может появиться аллергическая реакция, поэтому нужно закупить и антигистаминные средства. А на случай простуды стоит позаботиться о наличии противовирусных препаратов и антисептиков для полоскания горла.
Ранее россиянам перед Новым годом напомнили, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья. Нарколог предупредил, что на мозг могут пагубно повлиять даже малые дозы спиртных напитков.
LIFE / Владимир Суворов