Врач назвала главную ошибку при лечении гриппа

Во время лечения гриппа люди часто ошибаются с дозировкой принимаемых лекарств, что в результате сказывается на процессе терапии. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"Пейте соответствующие дозировки. Огромное количество пациентов соблюдают лечение не в соответствующей дозировке. Из-за этого у них создаётся ощущение, что им ничего не помогает. А выясняется, что они пьют детскую дозировку", — сказала иммунолог.

По словам врача, кожа выпускает огромное количество жидкостей, поэтому, например, парацетамол нужно принимать взрослому человеку 1000 миллиграмм три раза в день. Ярцева напомнила, что грипп — это интоксикация, при которой ощущается ломота в теле, суставах, головная боль и состояние, будто "каток ездит" по телу. И это совмещается с температурой, держащейся от трёх до шести дней, чего не нужно пугаться, ведь для гриппа такое нормально.

"И слабость после такого состояния. Всё те же першение в горле и боль режущего характера. Может быть сухой кашель из-за раздражения в горле", — заключила терапевт.