Водителям предложили требовать компенсацию за плохую уборку снега
Автоюрист Славнов напомнил о возможности получения компенсации за снег на дорогах
Зимой сотрудники коммунальных служб активно чистят дороги и крыши домов, из-за этого нередко происходят неприятные инциденты, когда куски льда или комья снега повреждают транспортное средство. В таком случае владелец автомобиля смело может обращаться в суд с требованием компенсации от коммунальщиков. Об этом в беседе с Ura.ru напомнил автоюрист Дмитрий Славнов.
"Коммунальные службы выкидывают на проезжую часть снег. Это может привести к аквапланированию. Протектор [шины] не сцепляется с землёй за счёт талого снега, и если там будет камень, который машина не сможет раздавить, то можно потерять управление. Тут коммунальные службы, на мой взгляд, создают аварийность. Если это будет доказано, то с ними возможно посудиться", — пояснил специалист.
Такая же мера распространяется на сосульки или скидывание снега с фасада дома. Так, если водитель припарковал машину по всем правилам, а упавший с крыши лёд повредил его "железного коня", то отвечать за это будут коммунальщики, подчеркнул Славнов. Он также добавил, что по закону компенсацией принято считать полную стоимость ремонтных работ.
А ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что смертность на российских дорогах за год снизилась на 6%. По его словам, в текущем году в авариях погибло на 700 человек меньше, чем в предыдущем.
ТАСС / Владимир Гердо