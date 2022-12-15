Водителям предложили требовать компенсацию за плохую уборку снега

Зимой сотрудники коммунальных служб активно чистят дороги и крыши домов, из-за этого нередко происходят неприятные инциденты, когда куски льда или комья снега повреждают транспортное средство. В таком случае владелец автомобиля смело может обращаться в суд с требованием компенсации от коммунальщиков. Об этом в беседе с Ura.ru напомнил автоюрист Дмитрий Славнов.

"Коммунальные службы выкидывают на проезжую часть снег. Это может привести к аквапланированию. Протектор [шины] не сцепляется с землёй за счёт талого снега, и если там будет камень, который машина не сможет раздавить, то можно потерять управление. Тут коммунальные службы, на мой взгляд, создают аварийность. Если это будет доказано, то с ними возможно посудиться", — пояснил специалист.

Такая же мера распространяется на сосульки или скидывание снега с фасада дома. Так, если водитель припарковал машину по всем правилам, а упавший с крыши лёд повредил его "железного коня", то отвечать за это будут коммунальщики, подчеркнул Славнов. Он также добавил, что по закону компенсацией принято считать полную стоимость ремонтных работ.