Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 10:45

Водителям предложили требовать компенсацию за плохую уборку снега

Автоюрист Славнов напомнил о возможности получения компенсации за снег на дорогах

Зимой сотрудники коммунальных служб активно чистят дороги и крыши домов, из-за этого нередко происходят неприятные инциденты, когда куски льда или комья снега повреждают транспортное средство. В таком случае владелец автомобиля смело может обращаться в суд с требованием компенсации от коммунальщиков. Об этом в беседе с Ura.ru напомнил автоюрист Дмитрий Славнов.

"Коммунальные службы выкидывают на проезжую часть снег. Это может привести к аквапланированию. Протектор [шины] не сцепляется с землёй за счёт талого снега, и если там будет камень, который машина не сможет раздавить, то можно потерять управление. Тут коммунальные службы, на мой взгляд, создают аварийность. Если это будет доказано, то с ними возможно посудиться", — пояснил специалист.

Такая же мера распространяется на сосульки или скидывание снега с фасада дома. Так, если водитель припарковал машину по всем правилам, а упавший с крыши лёд повредил его "железного коня", то отвечать за это будут коммунальщики, подчеркнул Славнов. Он также добавил, что по закону компенсацией принято считать полную стоимость ремонтных работ.

Как получить деньги за травмы и повреждения автомобиля при гололёде

Как получить деньги за травмы и повреждения автомобиля при гололёде

А ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что смертность на российских дорогах за год снизилась на 6%. По его словам, в текущем году в авариях погибло на 700 человек меньше, чем в предыдущем.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров