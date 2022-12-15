Песков: Польша отказывается признавать крушение Ту-154 под Смоленском несчастным случаем

Власти Польши отказываются признавать тот факт, что крушение лайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году является несчастным случаем, и пытаются обвинить в авиакатастрофе Россию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается катастрофы, то, собственно, польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются реалии этого трагического происшествия признавать", — заявил Песков.

Напомним, Сейм Польши принял резолюцию, в которой РФ названа "государством, поддерживающим терроризм". Согласно документу, Россия "несёт прямую ответственность" за уничтожение самолёта "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолёта Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.