В Кремле не согласны с решением Польши о признании РФ "страной, поддерживающей терроризм"

Решение Польши о признании России "страной, поддерживающей терроризм", является продолжением антироссийской истерики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Кремль не готов согласиться с такими действиями.

"Разумеется, не готов. Что касается решения Сейма [Польши] — продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся", — сказал он.

Напомним, Сейм Польши принял резолюцию, в которой РФ названа "государством, поддерживающим терроризм". Согласно документу, Россия "несёт прямую ответственность" за уничтожение самолёта "Малайзийских авиалиний" (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолёта Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.