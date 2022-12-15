Названы бессимптомные заболевания, которые могут закончиться бесплодием

Некоторые заболевания из-за своего "молчаливого" течения могут оставаться незамеченными и быть причиной проблем с зачатием. Об этом подробнее в беседе с Лайфом рассказала врач гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Екатерина Самохвалова.

По словам специалиста, перед заболеванием происходит преждевременное снижение овариального резерва. Как объяснила врач, запас женских клеток в яичниках ограничен и при его истощении наступает менопауза. А без яйцеклеток невозможно наступление беременности. Для женщины такой процесс происходит незаметно, она чувствует неладное, только когда начинается сбой цикла, а в это время уже крайне сложно чем-то помочь. По словам Самохваловой, сегодня преждевременное снижение овариального резерва встречается часто.

"Это значит, что уже в возрасте 25–30 лет яичник, образно выражаясь, выглядит на 45, то есть количество фолликулов резко снижено по сравнению с нормами, соответствующими биологическому возрасту", — рассказала она.

Следующее бессимптомное заболевание с плачевным последствием — эндометриоз. Он дал имя эндометриоз-ассоциированному фактору бесплодия. По словам специалиста, проявления наружного генитального эндометриоза зависят от распространённости процесса. На начальных стадиях заболевания у женщины не возникает вовсе никаких жалоб, кроме трудностей с зачатием. В дальнейшем же может появиться диспареуния — хроническая тазовая боль и дискомфорт при половой жизни. Пациентки с такими проблемами обычно обращаются к неврологу или гастроэнтерологу. Дело в том, что при УЗИ органов малого таза гинеколог не всегда может увидеть признаки болезни.

Также Самохвалова рассказала, что некоторые половые инфекции могут протекать бессимптомно и иметь необратимые последствия. Например, хламидиоз, который негативно сказывается на состоянии маточных труб и уже навсегда повреждает ворсинки эпителия.

"К сожалению, даже если спустя некоторое время полноценно пролечить хламидиоз, восстановить эпителий практически невозможно. Вследствие этого формируется трубно-перитонеальный фактор бесплодия", — объяснила гинеколог.