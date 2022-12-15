Никогда так не говорите: 7 обидных фраз, за которые дети потом ненавидят родителей

Если вам кажется, что словами сильно обидеть нельзя или они забываются, вы ошибаетесь. Да, бывают случаи, что человек не может вспомнить злосчастную фразу, которая когда-то сильно его расстроила. Зато его подсознание всё запомнило и изменило поведение. Так и случаются психологические травмы у детей: взрослый что-то "просто сказал", а ребёнок потом всю жизнь мучается. Но есть особенные слова и фразы, из-за которых мальчики и девочки могут даже начать ненавидеть собственных родителей. Что никогда нельзя говорить малышам?

"Лучше бы я тебя не рожала"

Пожалуй, это самая безжалостная и обидная фраза, которую только может услышать ребёнок в свой адрес. Разве это было его решение — появиться на свет? Родители должны нести ответственность за собственные действия, а не перекладывать вину на детей. Даже если очень тяжело, говорить малышу "Лучше бы я тебя не рожала" нельзя. Вы словно проклинаете его установкой "Не живи". Как думаете, сможет ли ребёнок продолжить спокойно любить родителя, который признался, что жалеет о его рождении?

"Я тебя такого вредного/хулиганистого/плачущего любить не буду"

Капризы, истерики, хныканье или нескончаемые игры для детей нормальны. Это может изматывать, но не стоит с жестокостью прибегать к воспитательным мерам. Фразами типа "Плачущего тебя я любить не буду" вы лишаете ребёнка уверенности в том, что он нужен, обожаем. Это не сделает его послушнее, как вы изначально хотели, когда произносили фразу, но заставит усомниться в своей значимости для родителей. Как результат — такие ваши слова оттолкнут малыша или даже заставят негативно относиться к критикующим взрослым.

"Ухожу без тебя, оставайся тут"

Когда ребёнок слышит, что его легко могут оставить одного, испытывает страх. Фото © Shutterstock

Наверняка в общественных местах вы часто слышали фразу от родителей, которые пытаются наконец увести чадо домой. Ребёнок обычно капризничает и отказывается, на что ему заявляют, что попросту оставят одного. Со слезами на глазах малыш тут же покорно следует за взрослыми. Тем кажется, что они прекрасно справились с задачей, но на деле ребёнок находится в сильном стрессе. Безопасность — это база для здоровой психики. Когда маленький человек слышит, что его легко могут оставить в незнакомом месте одного, испытывает страх. Именно мама и папа в глазах малыша — оплот надёжности и постоянства. Если ощущение безопасности исчезает, появляется защитная реакция в виде агрессии и злости.

"Хватит врать, я знаю, что ты обманываешь"

У малышей богатое воображение, а знания об окружающем мире пока ещё достаточно ограничены. Поэтому когда ребёнок пытается убедить взрослого в существовании монстра под кроватью, не нужно сразу категорично говорить ему про обман. Лучше подыграть, чтобы он перестал бояться. Или в ситуации, если чадо, нашкодив, пробует переложить ответственность на воображаемого друга. Не говорите, что вам лгут, обыграйте ситуацию иначе. Если обвините прямо в обмане, ребёнок замкнётся и больше точно не станет ничего рассказывать, лишь озлобится.

"Почему ты просто не можешь быть как брат/сестра?"

Мы все личности, наделённые определёнными качествами и чертами характера. Родственники, даже кровные сёстры или братья, могут сильно отличаться друг от друга по натуре, нраву и темпераменту. Требуя от ребёнка, чтобы был похож на кого-то, вы обесцениваете его настоящего. Это манипуляция со смыслом "Не будь собой, будь таким вот, как мне удобнее". Подобные фразы ещё опасны и тем, что могут настроить детей друг против друга. Тогда малыш, который чем-то не угодил, возненавидит не только взрослого, от кого услышал эти слова, но и свой "пример для подражания".

"У всех нормальные дети, а мне ты достался"

Если не хотите привить ребёнку комплекс неполноценности, не говорите фразу "У всех нормальные дети, а мне достался ты". Фото © Shutterstock

Если хотите привить ребёнку комплекс неполноценности, превратить его в зашуганного человека, кто не способен отстаивать своё мнение и бороться за мечты, говорите именно эти слова. А ещё при этом тяжко вздыхайте и досадно качайте головой. Потому что это очередная манипуляция: вы обвиняете малыша в том, что он ведёт себя неудобно для взрослого.

"Не будешь слушаться — отдадим в детдом"