10 фраз, которые нельзя прощать мужчине, иначе превратитесь в терпилу в отношениях

Скатываясь в обожание партнёра, порой бывает очень трудно заметить его реальные намерения. Особенно если в планах кавалера использовать женщину в корыстных целях. Мужчина может быть вежлив, вести себя якобы влюблённо, но истинное отношение к избраннице всё равно непреднамеренно будет проскальзывать в этих фразочках. Либо подобные слова в сторону второй половинки окажутся чем-то вроде предупреждения об изменении чувств к даме. Слышите эти фразы во время разговоров с любимым мужчиной? Это повод насторожиться. Как реагировать и что делать — решать вам, но терпеть такие слова в свою сторону точно нельзя.

"Да я же просто пошутил, чего тут обижаться?"

Мужчина оскорбил вас, обидел или поставил в неловкое положение при посторонних, а потом строит из себя святошу и говорит такую фразу? Не верьте ему. Если бы бойфренд понял, что случайно неудачно пошутил, извинился бы. А эта фраза — завуалированная насмешка. Кавалеру весело, он намеренно создал неприятную для второй половинки ситуацию. Если партнёр постоянно так делает, задумайтесь, здоровые ли у вас отношения?

"А что ещё тебе хочется?"

Бережливость и скупость, даже жадность, — разные вещи. Трудно ужиться с тем, кому и копейку на избранницу потратить жалко. Чаще всего к фразам типа "Чего ещё тебе хочется?" прибегают личности, считающие, что никто никому не должен, а подарки от мужчины — это женская блажь и стереотип. Если вы не просите достать звезду с неба или на последние деньги заказать еду навынос, пересмотрите отношения с конкретным человеком. Терпеть подобное поведение парня себе дороже.

"Ты придумала себе эти проблемы, они — просто фигня"

"Твои проблемы надуманные" — обидная и обесценивающая фраза от мужчины, кто больше не любит женщину. Фото © Shutterstock

Обычно такие слова произносит тот, кому больше не интересно, что происходит в жизни избранницы. Мужчина обесценивает переживания, эмоционально не вовлекается и даже не думает об утешении любимой. Или уже нелюбимой? Обесценивание в этой фразе слышится невероятно отчётливо. Скорее всего, чувства партнёра угасли, но говорить об этом он не решается.

"Не заслужила"

Разве может мужчина, кто по-настоящему любит женщину, сказать столь унизительную фразу? Услышать такие слова — понять, что в вас не верят, вас не ценят. Получается, и не признают как достойную равноправную личность. В отношениях, где царят гармония и взаимопонимание, подобные слова о недостойности кого-либо никогда не прозвучат.

"Глупая? Не понимаешь, что я говорю?"

Во время стрессовой ситуации, на эмоциях можно случайно обронить эту фразу. Но если слышите подобное в свою сторону регулярно, стоит задуматься о расставании с конкретным человеком. Ведь в ней прячутся призыв к конфликту и обесценивание умственных способностей избранницы.

"Если не замолчишь, я тебя ударю"

Опасные слова о возможности физического насилия должны стать сигналом к прекращению отношений с мужчиной. Фото © Shutterstock

Пожалуй, одна из самых страшных фраз, какую только может произнести мужчина. Причём неадекватный и слабый характером. Любящий партнёр никогда не станет угрожать расправой второй половинке, особенно той, что слабее его физически. От человека, кто такое говорит, нужно бежать. Ведь велика вероятность, что в следующий раз мужчина перейдёт сразу к действиям.

"Только я тебя такую люблю, больше никто не будет"

Это открытая манипуляция, да ещё и в агрессивной форме. Чаще всего к подобным методам запугивания прибегают бойфренды, кто не уверен в собственных силах и боится, что в один день женщина просто уйдёт. Потому пытаются разрушить самооценку избранницы, внушая мысль, что только конкретный человек, то есть он, способен её, такую непутёвую, полюбить. Но это чистой воды обман. Не стоит вестись на эти слова. Мужчина с нормальной самооценкой их не скажет.

"Ты адекватная вообще? ПМС в голову ударил?"

Ещё одна фраза и ей подобные, которые должны насторожить, касаются ПМС. Лишь настоящие терпилы останутся с партнёром, кто дискриминирует. Абьюзеры и тираны обожают использовать унижающие личность слова. Не допускайте оскорблений из-за естественных физиологических процессов, бросайте такого мужчину и не мучайтесь с объяснениями, почему месячные — это нормально.

"Хватит ныть, твои слёзы раздражают"

Партнёр, который просит "не ныть", не хочет брать ответственность, ему уже не важны чувства избранницы. Фото © Shutterstock

Странно слышать подобное от человека, кто сам довёл несчастную до истерики. Скорее всего, такой и похожими фразами мужчина показывает страх взять ответственность за обидные слова. Он не хочет извиняться, не умеет утешать или попросту уже не испытывает к даме тёплых чувств. Потому её слёзы только раздражают его, а не колют сердце мыслью, что мог сильно обидеть ненаглядную.

"Что-то не нравится? Так я не держу. Не мучайся в отношениях с таким, как я"