7 вещей, которые считались нормальными, когда мы были детьми, но сейчас за такое вас могут отменить

"Раньше могли запросто заявиться к кому-то в гости, даже не предупредив. Я не помню, когда это прекратилось, но да, теперь всё иначе. Ещё всего 10 лет назад мы с друзьями, которым было немного за 20, просто приходили друг к другу домой без спроса. Никаких приглашений, никаких конкретных планов — заявлялись и отдыхали вместе, проводили время. А сейчас я не помню, когда ко мне в последний раз кто-то приходил в гости без приглашения", — oil_can_guster.

"Когда родители курили в машине с детьми... и окна закрыты. Помните, в дверях автомобилей даже эти скрипучие пепельницы были!" — M-E-O-W.

"Конфеты в виде сигарет. Я уже давно не видел этих сладостей, которые были упакованы так, что издалека были похожи на реальные сигареты! <...> Сама жвачка, кстати, была довольно гадкая. Одна из немногих вещей из детства, по которым я не скучаю. Курение нельзя пропагандировать среди детей", — ForgotMyOldUser1.

"Когда для реферата, который тебе задали сделать в школе, используешь энциклопедию, которой уже двадцать лет", — ResplendentAmorе.

"В аэропортах ты просто шёл к терминалу. Сейчас тебя служба безопасности за такое скрутит", — rimshot101.

"Помню, как мы друг друга называли даунами или кретинами, когда кто-то тупил или делал что-то глупое. <...> Сейчас мы не используем эти слова — просто нельзя. Но раньше они были в речи постоянно", — mom_with_an_attitude.

(Прим. Лайф. — Проблема использования диагнозов в качестве оскорблений в том, что таким образом трудоспособные люди рассматриваются как нормальные и превосходящие людей с инвалидностью или другими отклонениями. Стоит ли в 2022 году рассказывать, что это не так? У такого вида дискриминации есть название — эйблизм).