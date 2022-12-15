Подкожный жир защищает женщин от воспаления мозга, заявили учёные
Учёные из США доказали пользу подкожного жира для защиты от воспаления мозга у женщин
От воспаления мозга женщин может защитить подкожный жир. К такому выводу пришли американские учёные из Университета Огасты. Результаты их исследования опубликовал журнал Diabetes.
Специалисты проверили, какие изменения происходят в организме мышей при увеличении веса на жирной пище. Как и у людей, у самок этих животных с ожирением по сравнению с самцами больше подкожного жира, но при этом меньше висцерального. Это жир вокруг основных органов брюшной полости, который увеличивает уровень воспаления в организме.
Во время исследования самки мышей начали накапливать висцеральный жир примерно в 48 недель. Уровень эстрогена и других половых гормонов при этом не менялся. Учёные пришли к выводу, что в данном случае от воспаления защищает не эстроген, а именно высокое содержание подкожного жира и низкое — висцерального.
Ранее шведские биологи из Каролинского института выяснили, что вирус SARS-CoV-2 стимулирует образование кровеносных сосудов в жировых тканях, вследствие чего пациенты стремительно теряют вес.
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