Бут рассказал, как планирует встречать Новый год
Вернувшийся из американской тюрьмы в Россию Виктор Бут планирует провести Новый год в кругу семьи. Об этом он рассказал журналистам.
"В кругу семьи, естественно", — отметил Бут.
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, он поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.
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