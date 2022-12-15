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15 декабря, 09:31

Кремль анонсировал проведение "большого" Госсовета

Пресс-секретарь президента Песков сообщил, что на следующей неделе состоится большое заседание Госсовета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение "большого" Госсовета на предстоящей неделе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в четверг.

"Будет большой Госсовет на следующей неделе", сказал представитель Кремля.

Кремль не стал анонсировать дату встречи Путина с главами новых регионов России

Кремль не стал анонсировать дату встречи Путина с главами новых регионов России

Напомним, что в начале декабря президент Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета. В него оказались включены восемь глав регионов, а также двух городов — Самары и Белогорска, что в Амурской области.

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Shutterstock

Марина Калегина

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