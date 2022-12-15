Кремль анонсировал проведение "большого" Госсовета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение "большого" Госсовета на предстоящей неделе. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в четверг.

Напомним, что в начале декабря президент Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета. В него оказались включены восемь глав регионов, а также двух городов — Самары и Белогорска, что в Амурской области.