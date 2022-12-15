Reuters: ЕС не смог согласовать девятый пакет санкций против России
Страны Евросоюза всё же не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.
По их данным, возражения возникли у Польши и ряда других стран. Теперь, как ожидается, члены ЕС сегодня вечером получат новый вариант проекта по санкциям.
Напомним, что 7 декабря Еврокомиссия представила новый, девятый пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Но ещё до этого стало понятно, что единства по вопросу новых ограничений в Евросоюзе нет. Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что члены ЕС всё ещё не согласовали девятый пакет.
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