Reuters: ЕС не смог согласовать девятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза всё же не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

По их данным, возражения возникли у Польши и ряда других стран. Теперь, как ожидается, члены ЕС сегодня вечером получат новый вариант проекта по санкциям.