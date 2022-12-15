Стало известно, сколько россиян поедут за границу в новогодние праздники

Около 630 тысяч россиян отправятся в путешествия в новогодние праздники, большая часть из которых не будет покидать пределы страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Самое востребованное новогоднее направление в этом году, как и в прошлом, — Россия. В новогоднюю праздничную декаду отдыхать в пределах страны по линии туроператоров, по предварительным расчётам, отправится свыше 350 тысяч человек, что на 15% больше, чем в 2021 году", — говорится в сообщении.

Наибольший прирост потока туристов в праздничный период ожидается в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге — около 30–35%. Выше, чем в прошлом году, остаётся турпоток и среди тех, кто поедет в страны зарубежья — 275–290 тысяч туристов, что на 10–15% больше, чем годом ранее. Лидером в этом сегменте станет ОАЭ, попытается поспорить с ним за это право Египет. Тройку популярных направлений замыкает Турция.