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15 декабря, 09:15

Стало известно, сколько россиян поедут за границу в новогодние праздники

АТОР: Около 630 россиян отправятся в путешествие в новогодние праздники

Около 630 тысяч россиян отправятся в путешествия в новогодние праздники, большая часть из которых не будет покидать пределы страны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Самое востребованное новогоднее направление в этом году, как и в прошлом, — Россия. В новогоднюю праздничную декаду отдыхать в пределах страны по линии туроператоров, по предварительным расчётам, отправится свыше 350 тысяч человек, что на 15% больше, чем в 2021 году", — говорится в сообщении.

Наибольший прирост потока туристов в праздничный период ожидается в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге — около 30–35%. Выше, чем в прошлом году, остаётся турпоток и среди тех, кто поедет в страны зарубежья — 275–290 тысяч туристов, что на 10–15% больше, чем годом ранее. Лидером в этом сегменте станет ОАЭ, попытается поспорить с ним за это право Египет. Тройку популярных направлений замыкает Турция.

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Ранее Лайф рассказывал, что в столичном аэропорту Внуково сотни туристов застряли в ожидании вылетов своих рейсов в Египет. При этом причины задержек неизвестны.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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