Самолёт загорелся после экстренной посадки в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачёво после экстренной посадки загорелся самолёт Ан-12. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

"В 12:57 (08:57 по мск) экипаж самолёта Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачёво из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвёртого двигателя", — приводит агентство слова собеседника в пресс-службе.

После этого аварийно-спасательные службы аэропорта оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.