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15 декабря, 09:00

Самолёт загорелся после экстренной посадки в аэропорту Новосибирска

<p>Загоревшийся Ан-16 в Толмачёво. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/aviaincident/18841" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AVIAINCIDENT</a></p>

Загоревшийся Ан-16 в Толмачёво. Обложка © Telegram / AVIAINCIDENT

В новосибирском аэропорту Толмачёво после экстренной посадки загорелся самолёт Ан-12. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

"В 12:57 (08:57 по мск) экипаж самолёта Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачёво из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвёртого двигателя", — приводит агентство слова собеседника в пресс-службе.

После этого аварийно-спасательные службы аэропорта оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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Наталья Исакова

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