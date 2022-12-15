Самолёт загорелся после экстренной посадки в аэропорту Новосибирска
Загоревшийся Ан-16 в Толмачёво. Обложка © Telegram / AVIAINCIDENT
В новосибирском аэропорту Толмачёво после экстренной посадки загорелся самолёт Ан-12. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.
"В 12:57 (08:57 по мск) экипаж самолёта Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачёво из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвёртого двигателя", — приводит агентство слова собеседника в пресс-службе.
После этого аварийно-спасательные службы аэропорта оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
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