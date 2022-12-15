Дед Мороз призвал надеяться на себя, а не на символ нового года — кролика

Надеяться в новом году на кролика, который и станет его символом по восточному календарю, и какие-либо преференции от него в будущем не стоит. Куда лучше верить в собственные силы. Об этом МК заявил главный новогодний волшебник Дед Мороз.

"Я предпочитаю наш славянский тотемный гороскоп. Он ближе к нам, понятнее и сердечнее. Вы найдёте в нём всё, что вам нужно. А на кролика не надейтесь. Надейтесь лучше на себя", — отметил Дед Мороз.

А вот по славянскому календарю символом 2023 года станет Огнегривый Конь, качествами которого являются отвага, активность и исполнительность.