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15 декабря, 08:34

На СМИ-иноагенты завели более 130 дел из-за неверной маркировки

Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов, не соблюдавших маркировку

За последние 11 месяцев из-за несоблюдения маркировки Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов.

"За 11 месяцев Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов по ч. 1–3 ст. 19.34.1 КоАП РФ за несоблюдение требований о маркировке материалов и сообщений", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Там напомнили, что такая форма маркировки даёт аудитории понять, что материалы, которые распространяет то или иное СМИ, преследуют интересы других государств.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Министерство юстиции России создало объединённый реестр иностранных агентов, в который включены физические и юридические лица, получившие ранее данный статус. В список входят 493 организации и гражданина.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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