На СМИ-иноагенты завели более 130 дел из-за неверной маркировки

За последние 11 месяцев из-за несоблюдения маркировки Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов.

"За 11 месяцев Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов по ч. 1–3 ст. 19.34.1 КоАП РФ за несоблюдение требований о маркировке материалов и сообщений", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Там напомнили, что такая форма маркировки даёт аудитории понять, что материалы, которые распространяет то или иное СМИ, преследуют интересы других государств.