В Якутии неизвестный разнёс витрину ювелирного и вынес украшений на 5 млн рублей
В Якутске мужчина вынес из ювелирного магазина украшений на пять миллионов рублей
В Якутске неизвестный в балаклаве ограбил ювелирный магазин и вынес из него украшений на пять миллионов рублей. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл днём 14 декабря.
Неизвестный в балаклаве ограбил ювелирный магазин в Якутске на пять миллионов рублей. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа также оказалось видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что преступник врывается в магазин, разбивает молотком витрины и достаёт оттуда украшения. В общей сложности он ограбил организацию на пять миллионов рублей. При входе в магазин преступник распылил перцовый баллончик в лицо охраннику. Напавший был одет в короткую зимнюю куртку, перчатки, светлые белые брюки и кроссовки, в балаклаве.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Петербурга попытался ограбить отделение банка на Сенной площади, но вместо долгожданных купюр получил фальшивки.
LIFE