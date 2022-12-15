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15 декабря, 09:00

В Якутии неизвестный разнёс витрину ювелирного и вынес украшений на 5 млн рублей

В Якутске мужчина вынес из ювелирного магазина украшений на пять миллионов рублей

В Якутске неизвестный в балаклаве ограбил ювелирный магазин и вынес из него украшений на пять миллионов рублей. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл днём 14 декабря.

Неизвестный в балаклаве ограбил ювелирный магазин в Якутске на пять миллионов рублей. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа также оказалось видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что преступник врывается в магазин, разбивает молотком витрины и достаёт оттуда украшения. В общей сложности он ограбил организацию на пять миллионов рублей. При входе в магазин преступник распылил перцовый баллончик в лицо охраннику. Напавший был одет в короткую зимнюю куртку, перчатки, светлые белые брюки и кроссовки, в балаклаве.

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Ранее Лайф рассказывал, что житель Петербурга попытался ограбить отделение банка на Сенной площади, но вместо долгожданных купюр получил фальшивки.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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