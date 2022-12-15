В Якутии неизвестный разнёс витрину ювелирного и вынес украшений на 5 млн рублей

В Якутске неизвестный в балаклаве ограбил ювелирный магазин и вынес из него украшений на пять миллионов рублей. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл днём 14 декабря.

В распоряжении Лайфа также оказалось видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что преступник врывается в магазин, разбивает молотком витрины и достаёт оттуда украшения. В общей сложности он ограбил организацию на пять миллионов рублей. При входе в магазин преступник распылил перцовый баллончик в лицо охраннику. Напавший был одет в короткую зимнюю куртку, перчатки, светлые белые брюки и кроссовки, в балаклаве.