Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 декабря, 08:55

Сотни туристов застряли во Внуково в ожидании вылета в Египет

Рейсы iFly из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх задержали на восемь часов

Рейсы iFly из Москвы в Египет задержались. Согласно табло аэропорта Внуково, вылеты на 03:30 в Шарм-эш-Шейх, 06:55 в Хургаду и 09:30 в Шарм-эш-Шейх отложены на 12:00, 14:30 и 17:30 соответственно.

"В связи с закрытием воздушного пространства Иорданией рейсы iFly F7711 и F7709, следующие в Шарм-эш-Шейх, а также F7707 в Хургаду задерживаются. Сотрудники аэропортов и пассажиры проинформированы о времени задержки", — приводит РИА "Новости" слова представителей TEZ TOUR и iFly.

По их данным, туристы, ожидающие вылета во Внуково, получат ваучеры на воду и питание согласно установленным правилам ФАМ-82. Также более 260 человек, изъявивших желание, были заселены в гостиницу. Тем временем клиенты TEZ TOUR, которые должны были вылететь в Россию с курортов Египта, отдыхают в отелях до последующего уведомления.

Названа десятка самых популярных стран, куда россияне отправятся зимовать

Названа десятка самых популярных стран, куда россияне отправятся зимовать

Ранее председатель объединения туристов Дмитрий Давыденко назвал Египет бюджетным вариантом для отдыха в праздники. При этом специалист не назвал направление, где отдохнуть семьёй дешевле всего.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров