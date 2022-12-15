Сотни туристов застряли во Внуково в ожидании вылета в Египет

Рейсы iFly из Москвы в Египет задержались. Согласно табло аэропорта Внуково, вылеты на 03:30 в Шарм-эш-Шейх, 06:55 в Хургаду и 09:30 в Шарм-эш-Шейх отложены на 12:00, 14:30 и 17:30 соответственно.

"В связи с закрытием воздушного пространства Иорданией рейсы iFly F7711 и F7709, следующие в Шарм-эш-Шейх, а также F7707 в Хургаду задерживаются. Сотрудники аэропортов и пассажиры проинформированы о времени задержки", — приводит РИА "Новости" слова представителей TEZ TOUR и iFly.