Сотни туристов застряли во Внуково в ожидании вылета в Египет
Рейсы iFly из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх задержали на восемь часов
Рейсы iFly из Москвы в Египет задержались. Согласно табло аэропорта Внуково, вылеты на 03:30 в Шарм-эш-Шейх, 06:55 в Хургаду и 09:30 в Шарм-эш-Шейх отложены на 12:00, 14:30 и 17:30 соответственно.
"В связи с закрытием воздушного пространства Иорданией рейсы iFly F7711 и F7709, следующие в Шарм-эш-Шейх, а также F7707 в Хургаду задерживаются. Сотрудники аэропортов и пассажиры проинформированы о времени задержки", — приводит РИА "Новости" слова представителей TEZ TOUR и iFly.
По их данным, туристы, ожидающие вылета во Внуково, получат ваучеры на воду и питание согласно установленным правилам ФАМ-82. Также более 260 человек, изъявивших желание, были заселены в гостиницу. Тем временем клиенты TEZ TOUR, которые должны были вылететь в Россию с курортов Египта, отдыхают в отелях до последующего уведомления.
Ранее председатель объединения туристов Дмитрий Давыденко назвал Египет бюджетным вариантом для отдыха в праздники. При этом специалист не назвал направление, где отдохнуть семьёй дешевле всего.
Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр