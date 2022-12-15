Ряд общественных организаций России учредили международную награду имени публициста Дарьи Дугиной. Медаль будет вручаться "за верность Русскому миру и традиционным ценностям", её представили в Общественной палате (ОП) РФ.

Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной. Видео © LIFE

"Сегодня исторический день. Мы здесь собрались, чтобы учредить международную общественную медаль имени Дарьи Дугиной "За верность Русскому миру и традиционным ценностям". <...> Объявляю награду учреждённой", — сказала глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

Она отметила, что награда учреждается четырьмя общественными организациями — Изборским клубом, Международным Евразийским движением, Фондом защиты национальных ценностей и Фондом борьбы с репрессиями. На мероприятии также было подписано решение об учреждении.