Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной
Ряд общественных организаций России учредили международную награду имени публициста Дарьи Дугиной. Медаль будет вручаться "за верность Русскому миру и традиционным ценностям", её представили в Общественной палате (ОП) РФ.
Общественники учредили международную награду имени Дарьи Дугиной. Видео © LIFE
"Сегодня исторический день. Мы здесь собрались, чтобы учредить международную общественную медаль имени Дарьи Дугиной "За верность Русскому миру и традиционным ценностям". <...> Объявляю награду учреждённой", — сказала глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.
Она отметила, что награда учреждается четырьмя общественными организациями — Изборским клубом, Международным Евразийским движением, Фондом защиты национальных ценностей и Фондом борьбы с репрессиями. На мероприятии также было подписано решение об учреждении.
Кроме того, Тэрада передала соответствующие документы отцу Дарьи Дугиной философу Александру Дугину. Награды достойны люди, которые внесли значительный вклад в сохранение и поддержание Русского мира, а также в укрепление его идентичности на основе традиционных ценностей. Ежегодно 15 декабря медаль будет вручаться одной женщине и одному мужчине, уточнила глава Фонда борьбы с репрессиями. Первыми лауреатами стали военный корреспондент, музыкант Аким Апачев и венгерская журналистка, автор фильма "Дети Донбасса" Майя Ногради.
Напомним, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Они с отцом возвращались после фестиваля в поддержку Донбасса, но он сел в другую машину за несколько минут до трагедии. Позже он попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию. В деле есть и другие фигуранты.
ТАСС / Михаил Терещенко