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Регион
Опубликовано 15 декабря 2022, 09:05

Пушилин: Марьинка освобождена более чем на 80%

Город Марьинка в ДНР освобождён более чем на 80%. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.

"Сейчас Марьинка на более чем 80% освобождена",  сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин напомнил, что контроль над этим городом обеспечит продвижение в районе Красногоровки и в дальнейшем позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка со стороны ВСУ.

Пушилин анонсировал скорое освобождение Марьинки
Пушилин анонсировал скорое освобождение Марьинки

Несколько дней назад Пушилин сообщал, что на Марьинском направлении российские бойцы подошли вплотную к самой Марьинке, бои идут уже близко к застройке. Он отметил, что войска успешно отражают все контратаки ВСУ, несмотря на то что те постоянно подтягивают резервы, пытаясь вернуть утерянные позиции.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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