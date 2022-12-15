Пушилин: Марьинка освобождена более чем на 80%
Город Марьинка в ДНР освобождён более чем на 80%. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Сейчас Марьинка на более чем 80% освобождена", — сказал он в эфире Первого канала.
Пушилин напомнил, что контроль над этим городом обеспечит продвижение в районе Красногоровки и в дальнейшем позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка со стороны ВСУ.
Несколько дней назад Пушилин сообщал, что на Марьинском направлении российские бойцы подошли вплотную к самой Марьинке, бои идут уже близко к застройке. Он отметил, что войска успешно отражают все контратаки ВСУ, несмотря на то что те постоянно подтягивают резервы, пытаясь вернуть утерянные позиции.
ТАСС / Михаил Терещенко