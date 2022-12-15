Пушилин: Марьинка освобождена более чем на 80%

Город Марьинка в ДНР освобождён более чем на 80%. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.

"Сейчас Марьинка на более чем 80% освобождена", — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин напомнил, что контроль над этим городом обеспечит продвижение в районе Красногоровки и в дальнейшем позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка со стороны ВСУ.