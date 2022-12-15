Смогут ли американские ЗРК Patriot закрыть небо над Украиной Оглавление Последние новости об Украине на сегодня ПВО Украины сегодня ЗРК Patriot — характеристики Закрытое воздушное пространство Американский комплекс производится давно, однако в его способности противостоять крылатым ракетам многие сомневаются. 25534 25534 Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Axel Heimken

Последние новости об Украине на сегодня

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что администрация президента США уже на этой неделе может одобрить отправку на Украину систем противоракетной обороны Patriot. Вслед за этим новость напечатали в Associated Press и ряде других СМИ.

Ещё в понедельник в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом лидер Украины Владимир Зеленский попросил предоставить ему более современное оружие. Он указал на разрушение 50% энергетики Украины и призвал помочь с формированием противовоздушной обороны.

Также в начале недели с заявлением о том, что украинская ПВО беспомощна перед баллистическими ракетами, выступил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Тогда же лидеры стран "Большой семёрки" (G7) призвали решить проблему с поставками нового оружия Киеву, при этом пресс-секретарь правительства ФРГ заявил, что вопрос о конкретных поставках оружия на Украину не был включён в повестку дня. Ещё 7 декабря глава Минобороны Польши Блащак сетовал по поводу того, что Германия не собирается поставлять Украине системы Patriot MIM-104.

ЗРК Patriot, Германия. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Jens Büttner

Если вернуться на несколько месяцев назад, то, к примеру, испанское издание La Vanguardia в июле писало, что Запад никогда не передаст Украине ЗРК Patriot, потому что не хочет "предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать более масштабную или глобальную войну".

ПВО Украины сегодня

Видимо, в этом вопросе что-то сдвинулось, и системы, которые Киев просит чуть ли не с весны, вскоре могут оказаться в распоряжении ВСУ. Ходят упорные слухи, что первую батарею Patriot передадут Украине уже в четверг.

С самого начала спецоперации ПВО — главная головная боль Киева. Но в последние дни ситуация с этим родом войск на Украине начала усугубляться. За десять месяцев СВО большинство советских систем С-300 и "Бук М-1" Украины было уничтожено, а восполнить эти потери оказалось нечем. На днях издание Financial Times писало о том, что запчастей к этим ЗРК уже нет нигде, за исключением, может быть, Словакии, куда оружие поставлялось ещё во времена СССР.

Немецкие системы ПВО IRIS-T SLM, полученные Киевом в октябре, ощутимого результата не приносят. Как и полученные в ноябре комплексы ПВО NASAMS, на которые Зеленский также возлагал надежду. По данным Financial Times, сейчас Киев перебивается старыми американскими ЗРК MIM-23 HAWK родом из 50-х, которые прислала Испания. Однако с самого начала было понятно, что они не могут выполнять работу лучше, чем более современные IRIS-T и NASAMS.

Но в случае с Patriot, которые в 90-х в армии США пришли на смену морально устаревшим MIM-23 HAWK и системе Nike Hercules, есть о чём поразмышлять.

ЗРК Patriot — характеристики

ЗРК Patriot — американский зенитный ракетный комплекс, разработанный компанией Raytheon и принятый на вооружение в 1982 году. Изначально создавался в качестве универсального средства ПВО позиционных районов войск на средних и больших высотах. Помимо того, американские военные изначально рассчитывали на его интеграцию в систему ПРО на случай глобального противостояния с неким "хорошо вооружённым противником".

ЗРК Patriot на американской базе. Фото © acc.af.mil

В состав комплекса Patriot входят РЛС AN/MPQ-65, до восьми пусковых установок М901, зенитные управляемые ракеты MIM104. Система включает в себя радар с фазированной решёткой, станцию ​​управления, компьютеры и генераторы, для обслуживания которых обычно требуется около 90 солдат, если включить сюда эксплуатацию и обслуживание. Но для стрельбы достаточно трёх человек.

Однако боевые возможности Patriot давно не выглядят впечатляюще. Дальность поражения аэродинамических целей — до 100 км, баллистических — до 25 км. Минимальная дистанция поражения — 2 км. Минимальная высота поражения — 0,06 км, максимальная — 25 км. Максимальная скорость поражаемых целей — 2,2 тысячи км. Число сопровождаемых и обстреливаемых целей — 8. Масса боевой части ракеты — 91 кг. Время полёта ракеты — 8–17 секунд. Количество ракет на пусковой установке — 4. Примерно такими же возможностями сейчас обладают российские ЗРК "Бук-М3", находящиеся в классе комплексов ПВО средней дальности.

Это самое серьёзное оружие ПВО, которое имеет Запад. Серьёзнее нет ничего. Большая дальность, хорошая помехозащищённость. Конечно, ему до нашего С-400 и С-300 далеко, мощнее ничего на Западе нет Константин Сивков Военный эксперт

В настоящий момент в другие страны поставляется усовершенствованная версия системы Patriot PAC-3. Какие установки получит Украина — вопрос по-прежнему открытый.

Закрытое воздушное пространство

Помогут ли Киеву системы Patriot закрыть небо над Украиной, о чём местные власти мечтают с самого начала спецоперации? В беседе с Лайфом ответить на этот вопрос попытался военный эксперт Алексей Леонков.

Patriot в своё время не справились с беспилотниками в Саудовской Аравии. А ведь на их базе строилась эшелонированная система. Ещё один момент — это очень сложная система, срок обучения оператора на Patriot не меньше года, и вряд ли ею будут управлять украинские военные. Это будут либо европейские специалисты, либо американские инструкторы Алексей Леонков Военный эксперт

По словам эксперта, сейчас США могут поставить Киеву одну батарею Patriot из шести пусковых установок, чтобы испытать в более серьёзных боевых условиях.

У американцев свои планы. Они планируют в перспективе строить там серьёзную интегрированную систему ПВО и ПРО и сейчас хотят определиться, какие комплексы туда войдут. Но всё это тестовый режим, потому что, если бы американцы серьёзно собирались что-то там сейчас размещать, они бы поставили больше комплексов ПВО. А эти единичные поставки что-то закрывают, а что-то нет. Энергоструктура Украины, несмотря на эти поставки, так и остаётся по факту незащищённой Алексей Леонков Военный эксперт

Несмотря на то что Patriot — серьёзное оружие, Украина не сможет получить столько пусковых установок, сколько ей нужно для того, чтобы полностью закрыть небо. По разным оценкам, для прикрытия критически важных объектов Киеву понадобятся сотни пусковых установок (ПУ). По некоторым данным, армия США эксплуатирует в общей сложности 1106 пусковых установок Patriot. В Европу и другие страны экспортировано более 170 пусковых установок. Также изготовлено более десяти тысяч ракет к ним. Себестоимость производства одной батареи — один миллиард долларов, а чтобы сделать одну ракету, требуется три миллиона долларов. То есть покрыть потребности Украины в данном виде оружия на 100% невозможно.

Какую-то часть ПУ Patriot американцы могут снять с дежурства у себя, какую-то часть попросят у союзников. Как месяц назад удалось собрать для Украины восемь систем NASAMS, так можно будет "наскрести по сусекам" и сейчас.

Но главный вопрос в другом. Ещё в 2015 году Госдеп заявлял, что в планы Вашингтона не входит размещение систем ПРО рядом с границами России. Тогда отмечалось, что США размещают их только на территории стран – членов НАТО и что они нужны только для нейтрализации угроз с Ближнего Востока. Согласно новым данным выходит, что Вашингтон в очередной раз ввёл всех в заблуждение. Украина не член НАТО, и вряд ли им станет в ближайшей перспективе. Если США и НАТО разместят на Украине собственных операторов ЗРК Patriot, то это будет означать, что зарубежные военные официально стали стороной конфликта.

Система "Patroit", США. Фото © afcent.af.mil Помогут ли американские ЗРК Patroit Украине? 0 Частично Не помогут Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев