Противник оказался в клещах у союзных сил под Артёмовском

Ожесточённые бои идут на окраинах Артёмовска. Об этом сообщил в эфире Первого канала в четверг и.о. главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, союзные войска неимоверными усилиями зажимают противника в клещи.

Пушилин отметил, что боестолкновения в этом районе очень ожесточённые, противник упирается и "не считается со своими потерями". Ситуация в плане снабжения украинских силовиков тоже складывается сложная.

"Я не исключаю, что с учётом тех приказов, тех резервов, которые пытается противник всё же переместить в Артёмовск, чтобы этот город удержать, что ситуация дойдёт и до полного окружения. Я этого не исключаю. Пока это не так, пока зажимаются в клещи. Но бои там очень ожесточённые", — охарактеризовал ситуацию Пушилин.