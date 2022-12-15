Противник оказался в клещах у союзных сил под Артёмовском
Глава ДНР Пушилин сообщил об ожесточённых боях на окраинах Артёмовска
Ожесточённые бои идут на окраинах Артёмовска. Об этом сообщил в эфире Первого канала в четверг и.о. главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, союзные войска неимоверными усилиями зажимают противника в клещи.
Пушилин отметил, что боестолкновения в этом районе очень ожесточённые, противник упирается и "не считается со своими потерями". Ситуация в плане снабжения украинских силовиков тоже складывается сложная.
"Я не исключаю, что с учётом тех приказов, тех резервов, которые пытается противник всё же переместить в Артёмовск, чтобы этот город удержать, что ситуация дойдёт и до полного окружения. Я этого не исключаю. Пока это не так, пока зажимаются в клещи. Но бои там очень ожесточённые", — охарактеризовал ситуацию Пушилин.
Ранее стало известно, что украинские военные не хотят идти в контрнаступление под Артёмовском и саботируют приказы вышестоящего командования. Например, в одном из бронетанковых подразделений ВСУ механики-водители слили топливо, чтобы не идти в наступление. А не так давно в том же районе украинские военные обстреляли позиции друг друга из артиллерийских орудий. Произошло это неподалёку от Кременной.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ