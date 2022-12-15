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15 декабря, 09:26

Подмочил репутацию: Президент Южного Судана помочился в штаны прямо во время исполнения гимна

Президент Южного Судана помочился в штаны во время исполнения национального гимна

Президент Южного Судана Сальваторе Киир попал в неловкую ситуацию: во время исполнения национального гимна 71-летний глава африканского государства помочился в штаны. Инцидент произошёл во время публичного мероприятия по открытию новой автодороги.

Президент Южного Судана помочился под себя прямо во время исполнения гимна. Видео © Twitter / Drpenking

На завирусившемся в соцсетях ролике видно, что штанина на брюках Киира становится мокрой в тот момент, когда музыканты исполняют гимн. Вся эта ситуация вызвала недоуменные взгляды присутствующих, однако торжественную церемонию прерывать никто не стал.

Пользователи соцсетей теперь спорят о причинах конфуза президента Южного Судана. Большинство комментаторов считает, что в силу возраста у лидера страны могут быть проблемы с недержанием. При этом часть юзеров восхитилась патриотизмом 71-летнего Киира. По их мнению, тот не стал отвлекаться на поход в туалет при таком торжественном случае.

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Обложка ©

Twitter/Drpenking

Наталья Исакова

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