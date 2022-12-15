Подмочил репутацию: Президент Южного Судана помочился в штаны прямо во время исполнения гимна
Президент Южного Судана помочился в штаны во время исполнения национального гимна
Президент Южного Судана Сальваторе Киир попал в неловкую ситуацию: во время исполнения национального гимна 71-летний глава африканского государства помочился в штаны. Инцидент произошёл во время публичного мероприятия по открытию новой автодороги.
Президент Южного Судана помочился под себя прямо во время исполнения гимна. Видео © Twitter / Drpenking
На завирусившемся в соцсетях ролике видно, что штанина на брюках Киира становится мокрой в тот момент, когда музыканты исполняют гимн. Вся эта ситуация вызвала недоуменные взгляды присутствующих, однако торжественную церемонию прерывать никто не стал.
Пользователи соцсетей теперь спорят о причинах конфуза президента Южного Судана. Большинство комментаторов считает, что в силу возраста у лидера страны могут быть проблемы с недержанием. При этом часть юзеров восхитилась патриотизмом 71-летнего Киира. По их мнению, тот не стал отвлекаться на поход в туалет при таком торжественном случае.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию. На этот раз, говоря о коронавирусе, 80-летний американский лидер оговорился и заявил не о борьбе с ковидом, а о "борьбе с гловидом". Это произошло на саммите США – Африка.
Twitter/Drpenking