Подмочил репутацию: Президент Южного Судана помочился в штаны прямо во время исполнения гимна

Президент Южного Судана Сальваторе Киир попал в неловкую ситуацию: во время исполнения национального гимна 71-летний глава африканского государства помочился в штаны. Инцидент произошёл во время публичного мероприятия по открытию новой автодороги.

Президент Южного Судана помочился под себя прямо во время исполнения гимна. Видео © Twitter / Drpenking

На завирусившемся в соцсетях ролике видно, что штанина на брюках Киира становится мокрой в тот момент, когда музыканты исполняют гимн. Вся эта ситуация вызвала недоуменные взгляды присутствующих, однако торжественную церемонию прерывать никто не стал.

Пользователи соцсетей теперь спорят о причинах конфуза президента Южного Судана. Большинство комментаторов считает, что в силу возраста у лидера страны могут быть проблемы с недержанием. При этом часть юзеров восхитилась патриотизмом 71-летнего Киира. По их мнению, тот не стал отвлекаться на поход в туалет при таком торжественном случае.