Песков: РФ пока не принимала решений о запуске уцелевшей ветки "Северного потока"

Никаких решений о ремонте газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", которые были повреждены взрывами, или о запуске единственной уцелевшей ветки пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На "Северном потоке" сейчас может отразиться только ремонт. Или запуск единственной уцелевшей ветки второго "потока". До ремонта дело пока не дошло, никаких решений на этот счёт не принималось", — отметил представитель Кремля, добавив, что в Москве пока ничего не знают о результатах расследования.