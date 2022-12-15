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15 декабря, 10:23

Эксперт рассказал, что может прийти в Россию на смену чипсам Pringles

Эксперт Чумаков заявил, что чипсы Pringles в России могут заменить азиатские аналоги

Исчезновение с полок магазинов чипсов Pringles не станет для российских покупателей большой трагедией, ведь на рынке имеется немало аналогов, а пополнить этот список могут бренды из Азии. Такое мнение в беседе с радио Sputnik выразил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

"На российском рынке представлен очень большой ассортимент чипсов и картофельных снеков, многие из которых производятся у нас. Я бы не сказал, что Pringles являются незаменимыми, потому что есть другие производители, у которых чипсы идут в похожей упаковке, с похожим формфактором. Я думаю, что в постепенном исчезновении Pringles ничего критического нет", отметил Чумаков.

По мнению эксперта, в ближайшее время на рынке чипсов и снеков появятся новые бренды, в особенности из стран Азии, с которыми в России начинают достаточно активно сотрудничать.

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Ранее Лайф рассказывал, что запасы популярных чипсов американской марки Pringles стали заканчиваться у различных российских ретейлеров. Так, например, все свои запасы уже распродала сеть "Магнит".

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Shutterstock

Артур Белкин

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