Эксперт рассказал, что может прийти в Россию на смену чипсам Pringles

Исчезновение с полок магазинов чипсов Pringles не станет для российских покупателей большой трагедией, ведь на рынке имеется немало аналогов, а пополнить этот список могут бренды из Азии. Такое мнение в беседе с радио Sputnik выразил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

"На российском рынке представлен очень большой ассортимент чипсов и картофельных снеков, многие из которых производятся у нас. Я бы не сказал, что Pringles являются незаменимыми, потому что есть другие производители, у которых чипсы идут в похожей упаковке, с похожим формфактором. Я думаю, что в постепенном исчезновении Pringles ничего критического нет", — отметил Чумаков.

По мнению эксперта, в ближайшее время на рынке чипсов и снеков появятся новые бренды, в особенности из стран Азии, с которыми в России начинают достаточно активно сотрудничать.