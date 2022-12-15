Психолог рассказала, как уберечь себя от нежеланных подарков на Новый год
Психолог Романив: Незакрытая страница на компьютере поможет намекнуть о желанном подарке
Намекнуть о желанном подарке можно несколькими способами, один из них — незакрытая страница на компьютере. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала семейный психолог Ольга Романив.
"Можно пойти тонкими и деликатными способами, окружив партнёра постоянными намёками: оставлять незакрытыми страницы с необходимым товаром на компьютере; "случайно" прислать ссылку в мессенджер; рассказать о близких друзьях, которым подарили то, о чём вы грезите сами; подвести к витрине магазина и озвучить свои восхищения", — отметила она.
Уберечь себя от нежеланных подарков на Новый год можно и с помощью письма Деду Морозу. Партнёр может написать его и указать важные для себя вещи. При этом стопроцентной гарантии получить нужный подарок нет. Однако самый действенный способ — честно спросить близкого человека, что он хочет получить во время праздника. Кроме того, можно попросить в подарок определённую сумму и купить самостоятельно то, что нужно, заключила эксперт.
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