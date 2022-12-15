Саратовские спасатели пришли на помощь оленю, застрявшему на льду Волги
В Саратовской области спасатели вывели на берег застрявшего на льду Волги оленя
Олень, застрявший на льду Волги. Обложка © Telegram / "ЧП Саратов"
Олень застрял на замёрзшей Волге в Саратовской области, он не мог подняться самостоятельно на скользкой поверхности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областную службу спасения.
Животное обнаружили в Заводском районе на льду вблизи железнодорожного моста. Соответствующее сообщение в службу спасения поступило в 9:30 (8:30 мск). На место прибыли спасатели.
"Спасатели прибыли на место и при помощи альпинистского снаряжения вывели оленя со льда и отпустили в естественную среду обитания", — говорится в сообщении.
Ранее на Камчатке сотрудники МЧС спасли собаку, застрявшую на отколовшейся льдине. За действиями людей внимательно следили и другие друзья человека. Причём одна из собак особенно сильно волновалась и выла, а при встрече бросилась обнюхивать сородича.