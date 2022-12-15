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15 декабря, 10:08

Саратовские спасатели пришли на помощь оленю, застрявшему на льду Волги

В Саратовской области спасатели вывели на берег застрявшего на льду Волги оленя

<p>Олень, застрявший на льду Волги. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/saratovchp/6047" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП Саратов"</a></p>

Олень, застрявший на льду Волги. Обложка © Telegram / "ЧП Саратов"

Олень застрял на замёрзшей Волге в Саратовской области, он не мог подняться самостоятельно на скользкой поверхности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областную службу спасения.

Животное обнаружили в Заводском районе на льду вблизи железнодорожного моста. Соответствующее сообщение в службу спасения поступило в 9:30 (8:30 мск). На место прибыли спасатели.

"Спасатели прибыли на место и при помощи альпинистского снаряжения вывели оленя со льда и отпустили в естественную среду обитания", — говорится в сообщении.

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Ранее на Камчатке сотрудники МЧС спасли собаку, застрявшую на отколовшейся льдине. За действиями людей внимательно следили и другие друзья человека. Причём одна из собак особенно сильно волновалась и выла, а при встрече бросилась обнюхивать сородича.

Светлана Оперук

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