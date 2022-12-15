Саратовские спасатели пришли на помощь оленю, застрявшему на льду Волги

Олень застрял на замёрзшей Волге в Саратовской области, он не мог подняться самостоятельно на скользкой поверхности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на областную службу спасения.

Животное обнаружили в Заводском районе на льду вблизи железнодорожного моста. Соответствующее сообщение в службу спасения поступило в 9:30 (8:30 мск). На место прибыли спасатели.

"Спасатели прибыли на место и при помощи альпинистского снаряжения вывели оленя со льда и отпустили в естественную среду обитания", — говорится в сообщении.