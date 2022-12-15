Россия получила от Ватикана извинения за слова папы римского о чеченцах и бурятах

Россия получила от Ватикана официальные извинения за слова папы римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как раз буквально в эти часы по дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря Святого престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика", — сказала она.

По словам Захаровой, в обращении, помимо извинений, российскую сторону заверили, что Святой престол с глубоким уважением относится "ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира". Она также отметила, что способность признавать свои ошибки всё реже встречается в современном международном общении, а случившееся показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести беседу и слушать собеседников.