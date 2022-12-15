Россиянкам рассказали, какое платье нельзя надевать в новогоднюю ночь

Врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова предупредила женщин об опасности платьев-футляров в новогоднюю ночь. Дело в том, что при поступлении большого количества пищи желудок и кишечник человека сильно заполняются, а из-за обтягивающей одежды повышается давление в брюшной полости.

"Тугая и обтягивающая одежда будет значимо повышать давление в брюшной полости. В результате могут появиться рефлюксы — обратные забросы содержимого одного полого органа в другой", — приводит слова медика "Газета.ru".

Чтобы сохранить хорошее настроение и самочувствие, Корнилова рекомендует представительницам прекрасного пола в новогоднюю ночь надевать платья А-силуэта или же свободную одежду.