Россиянкам рассказали, какое платье нельзя надевать в новогоднюю ночь
Гастроэнтеролог Корнилова: В новогоднюю ночь лучше отказаться от платьев-футляров
Врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова предупредила женщин об опасности платьев-футляров в новогоднюю ночь. Дело в том, что при поступлении большого количества пищи желудок и кишечник человека сильно заполняются, а из-за обтягивающей одежды повышается давление в брюшной полости.
"Тугая и обтягивающая одежда будет значимо повышать давление в брюшной полости. В результате могут появиться рефлюксы — обратные забросы содержимого одного полого органа в другой", — приводит слова медика "Газета.ru".
Чтобы сохранить хорошее настроение и самочувствие, Корнилова рекомендует представительницам прекрасного пола в новогоднюю ночь надевать платья А-силуэта или же свободную одежду.
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Ранее Лайф рассказывал об антитрендах в макияже, к которым нельзя прибегать в новогоднюю ночь. Блогер Сабина Хайрова порекомендовала отказаться от наращённых ресниц, звёздочек, блёсток на лице, а также бровей-ниточек.
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