Грибы, шпроты, икра не доведут до добра: Врач рассказала, как избежать отравления за новогодним столом
Врач Терехова назвала продукты на новогоднем столе, которые могут вызвать отравление
Новогодний стол, как правило, радует обилием разнообразных блюд, но не всегда они благоприятно переносятся желудочно-кишечным трактом. Врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Татьяна Терехова в беседе с Лайфом назвала продукты, которые чаще всего вызывают отравление во время праздника. Так, салаты, заправленные майонезом, могут нанести серьёзный вред здоровью человека, так как из-за нарушения температурного режима в них образуются микроорганизмы, которые могут привести к пищевой токсикоинфекции.
"Также на новогоднем столе нередко можно заметить грибы в маринованном или жареном виде. Сам по себе продукт тяжело переваривается желудочно-кишечным трактом, и, если грибы постояли в течение нескольких часов на столе, они могут вызвать очень серьёзное отравление также из-за образования токсинов. Поэтому с данным блюдом надо быть очень осторожным и употреблять практически сразу после подачи на стол", — подчеркнула эксперт.
Специалист добавила, что нарезки, в частности сырные и мясные, тоже не являются безопасным блюдом. Из-за нарушения товарного соседства и температурного режима они могут нанести вред ЖКТ. Поэтому нарезки, которые стоят на столе более двух часов, употреблять также нежелательно.
"Бутерброды в обилии представлены со шпротами, икрой. Сами по себе эти продукты тяжело перевариваются желудком, так как они жирные и содержат много соли. Соответственно, постояв несколько часов на столе, могут вызывать отравление", — добавила Терехова.
Фрукты — тоже небезобидные продукты. Употреблять их нужно с осторожностью и в небольшом количестве, для того чтобы избежать анафилактических и аллергических реакций. А алкоголь стоит приобретать только в сертифицированных магазинах.
"Обращайте внимание на то, где произведена продукция, сроки годности. И умеренное употребление также поможет избежать пищевого отравления. Важно понимать, что все продукты, которые приобретаются к новогоднему столу, должны быть с незаканчивающимся сроком годности", — заключила врач.
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