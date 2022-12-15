Грибы, шпроты, икра не доведут до добра: Врач рассказала, как избежать отравления за новогодним столом

Новогодний стол, как правило, радует обилием разнообразных блюд, но не всегда они благоприятно переносятся желудочно-кишечным трактом. Врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Татьяна Терехова в беседе с Лайфом назвала продукты, которые чаще всего вызывают отравление во время праздника. Так, салаты, заправленные майонезом, могут нанести серьёзный вред здоровью человека, так как из-за нарушения температурного режима в них образуются микроорганизмы, которые могут привести к пищевой токсикоинфекции.

"Также на новогоднем столе нередко можно заметить грибы в маринованном или жареном виде. Сам по себе продукт тяжело переваривается желудочно-кишечным трактом, и, если грибы постояли в течение нескольких часов на столе, они могут вызвать очень серьёзное отравление также из-за образования токсинов. Поэтому с данным блюдом надо быть очень осторожным и употреблять практически сразу после подачи на стол", — подчеркнула эксперт.

Специалист добавила, что нарезки, в частности сырные и мясные, тоже не являются безопасным блюдом. Из-за нарушения товарного соседства и температурного режима они могут нанести вред ЖКТ. Поэтому нарезки, которые стоят на столе более двух часов, употреблять также нежелательно.

"Бутерброды в обилии представлены со шпротами, икрой. Сами по себе эти продукты тяжело перевариваются желудком, так как они жирные и содержат много соли. Соответственно, постояв несколько часов на столе, могут вызывать отравление", — добавила Терехова.

Фрукты — тоже небезобидные продукты. Употреблять их нужно с осторожностью и в небольшом количестве, для того чтобы избежать анафилактических и аллергических реакций. А алкоголь стоит приобретать только в сертифицированных магазинах.

"Обращайте внимание на то, где произведена продукция, сроки годности. И умеренное употребление также поможет избежать пищевого отравления. Важно понимать, что все продукты, которые приобретаются к новогоднему столу, должны быть с незаканчивающимся сроком годности", — заключила врач.