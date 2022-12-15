В МИД назвали заказом решение Польши признать РФ "страной, поддерживающей терроризм"
Захарова: Запад заказал Польше признать Россию "страной, поддерживающей терроризм"
Решение Польши принять резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм, является заказным действием Запада. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о признании России, как они сказали, страной – спонсором терроризма. <…> Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, которая проводится Западом в отношении нашей страны", — сказала она.
Ранее сообщалось, что Польша планирует построить забор на границе с Калининградской областью России стоимостью 84 миллиона долларов. В ответ губернатор региона Антон Алиханов предложил польским властям закупить для этого у РФ стройматериалы со скидкой.
Shutterstock