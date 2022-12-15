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15 декабря, 09:38

В МИД назвали заказом решение Польши признать РФ "страной, поддерживающей терроризм"

Захарова: Запад заказал Польше признать Россию "страной, поддерживающей терроризм"

Решение Польши принять резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм, является заказным действием Запада. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о признании России, как они сказали, страной – спонсором терроризма. <…> Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, которая проводится Западом в отношении нашей страны", — сказала она.

Польша не стала поддерживать планы ЕС передать Украине 18 млрд евро, пишут СМИ

Польша не стала поддерживать планы ЕС передать Украине 18 млрд евро, пишут СМИ

Ранее сообщалось, что Польша планирует построить забор на границе с Калининградской областью России стоимостью 84 миллиона долларов. В ответ губернатор региона Антон Алиханов предложил польским властям закупить для этого у РФ стройматериалы со скидкой.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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