Историк объяснила, почему переедание на Новый год — древняя русская традиция и нужно ли с ней бороться

В России всегда существовала традиция отмечать крупные праздники с большим шиком и тщательной подготовкой. Так, богатый новогодний стол как бы гарантировал, что и весь год выдастся сытым и пройдёт в достатке. Даже при дефиците продуктов в СССР граждане старались "достать" деликатесы. Об этом Лайфу рассказала кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.

"Встреча Нового года всегда проходила торжественно. До XV века в нашей стране наступление Нового года отмечали в марте, Иван III перенёс празднование на 1 сентября, что было обусловлено традиционным экономическим укладом жизни русских людей, связанных с сельским хозяйством. Стоит отметить, что в дореволюционной России более широко отмечали Рождество", — сказала она.

Когда Пётр I назначил празднование Нового года на 1 января 1700 года, произошло совпадение гражданского и церковного праздников, ведь 1 января на Руси — День Василия Кесарийского. Ритуальным блюдом этого дня был поросёнок — отсюда желание сытно поесть на Новый год, считает эксперт. А законодательные изменения в 2004 году подлили масла в огонь, ведь были введены длинные январские каникулы. Ну как тут не стать обжорой, когда столько свободного времени? Однако Надехина предупредила, что переедание опасно.

"Специалисты советуют приготовить сбалансированный праздничный ужин. Главным блюдом стола по праву считается мясо. Его лучше не жарить на открытом огне, а запечь, потушить или отварить. Кстати, наши предки к праздничному столу так и готовили говядину, без особых затей, но самым диетическим способом, просто отваривали большими кусками в малом количестве воды", — продолжила она.

Более диетическими можно сделать также блюда из птицы и рыбы. А вместо салатов с майонезом лучше использовать лёгкие овощные закуски с масляными заправками, посоветовала Надехина. Традиционные мандарины следует оставить в новогоднем меню, ведь они богаты витаминами, антиоксидантами и являются средством от плохого настроения. Главное, не переедать, напомнила собеседница Лайфа.