Альтернатива есть: Диетолог раскрыла секреты по сохранению фигуры после пышных новогодних застолий

Традиционно новогодние праздники сопровождаются пышными застольями с множеством разнообразных блюд. Как избежать неприятных последствий для организма и лишних килограммов, в беседе с НСН рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звёздный диетолог Маргарита Королёва.

Так, например, ветчину в салате можно заменить на отварного кальмара, а майонез сделать самостоятельно. Также диетолог посоветовала использовать в салатах тёплое мясо в сочетании с холодными овощами. Ещё одно диетическое блюдо — зелёный салат с крабовым мясом и дольками цитрусовых. На горячее можно подать фаршированную рыбу на гриле. Главное, считает эксперт, не бояться экспериментировать.

"Можно сделать нарезки не из колбас, а из запечённого мяса птицы с ароматными травами, специями. На горячее можно подать рыбу, приготовленную на гриле, фаршированную овощным гарниром и грибами. Любая здоровая альтернатива есть, её можно найти нездоровым традициям, где много майонеза, растительного жира, солёных продуктов и многосложных салатов", — рассказала Королёва.

Также, по её словам, не стоит смешивать крепкие напитки с газированными лимонадами, ведь это может закончиться не просто глубоким опьянением, но и отравлением. В этом случае алкогольные калории будут на скорости "влетать" в кровоток и это плохо скажется на самочувствии.