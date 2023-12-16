Диетолог назвала алкоголь, который меньше всего навредит фигуре

Употребление спиртных напитков даже в небольших количествах может приводить к набору лишнего веса. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

По словам эксперта, алкоголь сам по себе очень калориен и может стимулировать аппетит. Пиво имеет небольшую калорийность, однако его пьют в больших количествах с различными закусками вроде чипсов или кальмаров. В то же время особняком стоят крепкие спиртные напитки, которые по калорийности можно приравнять к жирам. А ведь к ним ещё добавляется закуска.

"Если говорить про количество калорий, то более или менее допустимо употребление красного и белого вина. Причём оно должно быть сухим или полусухим. Полусладкое, сладкое и креплёное вино — это совершенно "недиетические" напитки. Если вы хотите похудеть, то придётся отказаться от них", — посоветовала Белоусова.