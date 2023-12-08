Эксперты испугали россиян, спрогнозировав подорожание алкоголя в 2024 году
"Известия": Алкоголь подорожает в России после Нового года
В России повышения цен на спиртное до Нового года не будет, а в 2024-м возможно существенное подорожание. Об этом сообщили "Известия".
Зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов пояснил, что в декабре производители и ретейлеры зарабатывают на объёме продаж, поэтому нет необходимости в повышении цены. Скорее всего, будут какие-то скидочные акции.
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предположил две волны подорожания в следующем году: первая — из-за увеличения ввозных пошлин в феврале, а вторая — из-за повышения акцизов в мае, причём рост цен может быть весьма серьёзным.
Ранее стало известно, что правительство предложило с 1 мая 2024 года втрое повысить акцизы на вино. Россиян предупредили, что оно подорожает на 60–100 рублей за бутылку.
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