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8 декабря, 02:16

Эксперты испугали россиян, спрогнозировав подорожание алкоголя в 2024 году

"Известия": Алкоголь подорожает в России после Нового года

В России повышения цен на спиртное до Нового года не будет, а в 2024-м возможно существенное подорожание. Об этом сообщили "Известия".

Зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов пояснил, что в декабре производители и ретейлеры зарабатывают на объёме продаж, поэтому нет необходимости в повышении цены. Скорее всего, будут какие-то скидочные акции.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предположил две волны подорожания в следующем году: первая — из-за увеличения ввозных пошлин в феврале, а вторая — из-за повышения акцизов в мае, причём рост цен может быть весьма серьёзным.

Матвиенко возмутилась отсутствием решения по акцизам на медицинский спирт

Матвиенко возмутилась отсутствием решения по акцизам на медицинский спирт

Ранее стало известно, что правительство предложило с 1 мая 2024 года втрое повысить акцизы на вино. Россиян предупредили, что оно подорожает на 60–100 рублей за бутылку.

Обложка ©

Unsplash / Scott Warman

Лариса Сафронова
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