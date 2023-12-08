Эксперты испугали россиян, спрогнозировав подорожание алкоголя в 2024 году

В России повышения цен на спиртное до Нового года не будет, а в 2024-м возможно существенное подорожание. Об этом сообщили "Известия".

Зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов пояснил, что в декабре производители и ретейлеры зарабатывают на объёме продаж, поэтому нет необходимости в повышении цены. Скорее всего, будут какие-то скидочные акции.