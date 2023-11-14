Госдума хочет запретить "наливайкам" продавать алкоголь по ночам

Законопроект о запрете торговли алкогольной продукцией в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 14 ноября, председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект о "наливайках" уже внесён в Государственную думу. С помощью него регионы смогут самостоятельно запрещать продажу пивных напитков, пива и сидра в жилых домах. Это право будет закреплено за ними на законодательном уровне.

"На этой неделе направим его (законопроект. — Прим. Лайфа) для получения отзывов и предложений в субъекты РФ", — написал Володин.

Кроме того, председатель провёл опрос в своих соцсетях, который показал, что 79% проголосовавших положительно относятся к законопроекту и запрету подобных заведений.