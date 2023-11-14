Госдума хочет запретить "наливайкам" продавать алкоголь по ночам
Спикер ГД Володин призвал покончить с незаконной продажей алкоголя в жилых домах
Законопроект о запрете торговли алкогольной продукцией в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 14 ноября, председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
По его словам, законопроект о "наливайках" уже внесён в Государственную думу. С помощью него регионы смогут самостоятельно запрещать продажу пивных напитков, пива и сидра в жилых домах. Это право будет закреплено за ними на законодательном уровне.
"На этой неделе направим его (законопроект. — Прим. Лайфа) для получения отзывов и предложений в субъекты РФ", — написал Володин.
Кроме того, председатель провёл опрос в своих соцсетях, который показал, что 79% проголосовавших положительно относятся к законопроекту и запрету подобных заведений.
Ранее Лайф писал, что предложение о запрете наливаек вынесла на рассмотрение группа парламентариев. Первый зампред Комитета по экономической политике Надежда Школкина рассказала, что в документе отражены пожелания регионов России. По её словам, многие из последних уже давно просили дать им право регулировать продажу пива.