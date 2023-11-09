Володин назвал желание G7 заморозить российские активы выстрелом себе же в ногу

Попытки США и стран Европы украсть российские активы станут выстрелом в ногу для них самих. В этом уверен председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, ни одно государство или бизнес не захочет вкладываться в страны, где есть риск изъятия средств.

"Незаконное решение США и их "шестёрки" — выстрел себе в ногу. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам", — написал Володин в своём телеграм-канале в четверг, 9 ноября.

Он отметил, что такая политика к тому же наносит непоправимый ущерб международному праву и окончательно разрушает расхожий миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС. Володин добавил, что попытка своровать активы российских бизнесменов и компаний — это преступление, которое должно получить оценку международных структур.