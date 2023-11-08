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8 ноября, 16:04
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Путин подписал указ о возможности "обмена" замороженными активами

Часть заблокированных в России активов иностранных инвесторов можно будет обменять на замороженные активы россиян. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Процесс обмена заблокированными активами будет запущен в пределах 100 тысяч рублей. Участие предполагается на добровольной основе. Причём на первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.

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А ранее Лайф писал, что на сегодняшний день у более 3,5 миллиона россиян заблокированы активы на сумму 1,5 триллиона рублей. По словам министра финансов Силуанова, проект указа был подготовлен правительством и Центробанком.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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