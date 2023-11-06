Экономист объяснил, чем грозит конфискация Западом замороженных российских активов
Экономист Колташов: Западу невыгодно изымать замороженные российские активы
Экономист Василий Колташов объяснил, почему Запад не желает изымать замороженные российские активы, общая сумма которых составляет 300 миллиардов долларов.
По его словам, это может привести к обострению конфликта, тогда как доверие к западным ценным бумагам разрушится.
"Конфисковывать их невыгодно. Если вы их конфискуете, это приведёт к дальнейшему репутационному крушению прежде всего Европейского союза, потому что всё с него будет начинаться, в принципе западных стран", — объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".
Экономист уверен, что изъятие замороженных активов способно привести к новой валютной системе БРИКС, к приостановке страхования перевозок и прекращению резервирования западной валюты.
Он добавил, что заморозка очень негативно сказывается на России, так как это грозит обесцениванием резервов из-за инфляции.
Ранее Лайф писал, что возможная конфискация Западом российских активов может обернуться тем, что другие страны будут бояться размещать свои финансы в западных структурах. Ситуация с российскими активами может расшатать всю мировую финансовую систему.