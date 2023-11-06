Экономист объяснил, чем грозит конфискация Западом замороженных российских активов

Экономист Василий Колташов объяснил, почему Запад не желает изымать замороженные российские активы, общая сумма которых составляет 300 миллиардов долларов.

По его словам, это может привести к обострению конфликта, тогда как доверие к западным ценным бумагам разрушится.

"Конфисковывать их невыгодно. Если вы их конфискуете, это приведёт к дальнейшему репутационному крушению прежде всего Европейского союза, потому что всё с него будет начинаться, в принципе западных стран", — объяснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Экономист уверен, что изъятие замороженных активов способно привести к новой валютной системе БРИКС, к приостановке страхования перевозок и прекращению резервирования западной валюты.

Он добавил, что заморозка очень негативно сказывается на России, так как это грозит обесцениванием резервов из-за инфляции.