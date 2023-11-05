В Британии назвали главное опасение, почему нельзя конфисковывать активы России

Возможная конфискация Западом российских активов может обернуться тем, что другие страны будут бояться размещать свои финансы в западных структурах. Об этом пишет Financial Times.

"Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — отмечается в статье.

Автор обращает внимание, что ситуация с российскими активами может расшатать всю мировую финансовую систему. Также, по его словам, есть масса юридических препятствий в этом вопросе. Например, Европейский центральный банк уже предупредил, что незаконно облагать налогами компании ЕС, зарабатывающие сверхприбыль от заблокированных российских активов.