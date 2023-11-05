В Британии назвали главное опасение, почему нельзя конфисковывать активы России
Financial Times: Запад оттолкнёт от себя другие страны, если заберёт активы РФ
Возможная конфискация Западом российских активов может обернуться тем, что другие страны будут бояться размещать свои финансы в западных структурах. Об этом пишет Financial Times.
"Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — отмечается в статье.
Автор обращает внимание, что ситуация с российскими активами может расшатать всю мировую финансовую систему. Также, по его словам, есть масса юридических препятствий в этом вопросе. Например, Европейский центральный банк уже предупредил, что незаконно облагать налогами компании ЕС, зарабатывающие сверхприбыль от заблокированных российских активов.
Ранее Лайф писал, что саммит Евросоюза принял решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева. При этом программу бюджетной помощи Украине принять не смогли. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, средства направят в бюджет Евросоюза, затем оттуда они будут распределяться на нужды Киева. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия даст симметричный ответ. По его словам, Москва конфискует гораздо большие активы недружественных стран.
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