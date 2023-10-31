5 людоедских законов Прибалтики, которые лишают выходцев из России денег, имущества и прав Сейм Латвии принял закон, позволяющий отбирать у владельцев автомобили с российскими номерами и передавать их Украине. Лайф собрал другие людоедские законы, направленные против россиян или русскоговорящих граждан Прибалтики. 30 октября, 22:40 Здание Сейма Латвийской Республики. Обложка © Shutterstock

Гопники, то есть криминальные элементы, промышляющие уличным грабежом и разбоем, всегда обитают на окраинах. Вот и на окраине Евросоюза — в Прибалтике — обосновались самые настоящие гопники. Потому что одобренный Сеймом Латвии в первом чтении закон о конфискации у россиян незарегистрированных в стране автомобилей с последующей передачей их Украине иначе как откровенным грабежом не назовёшь.

Конфискация имущества за участие в "Бессмертном полку"

Вообще-то, конфискация имущества у людей, совершивших преступления, существует как правовая норма в законодательстве большинства стран. Но объявить преступлением принадлежность какого-либо человека к определённой нации до сих пор в истории человечества додумались только в гитлеровской Германии, объявившей вне закона евреев и ряд других народов. Какой была эпоха Гитлера, известно всему миру. Но просвещённой Европе и особенно идущей в авангарде её русофобской политики Прибалтике идеи фюрера оказались весьма близки — там решили признать преступлением быть русским или иметь российское гражданство.

За это "преступление" донельзя гуманистичные европейцы придумали наказание в виде конфискации имущества у лиц, относящихся к "преступной" нации или имеющих "преступное" гражданство. Причём отбирать будут не только въезжающие в ЕС автомобили с российскими номерами, но и ряд личных вещей: мобильные телефоны, ноутбуки, туалетную бумагу и косметику, шубы и драгоценности. Видимо, всего этого сейчас остро не хватает украинским боевикам, стремящимся уничтожить русское население на юго-востоке собственной страны.

Официально такой откровенный грабёж именуется конфискацией и производится согласно принятому закону. Однако от этого он не перестаёт быть грабежом. Принятые в Европе поправки никак не могут являться легитимным правовым актом, поскольку противоречат всем международным нормам. Если это и закон — то воровской.

Самое интересное, что на этом европейцы останавливаться не собираются. В Латвии рассматривается закон о конфискации у россиян недвижимости. А пока он не принят, там активно применяют конфискацию имущества через уголовную статью. Граждан России обвиняют в антиправительственной деятельности, на основании чего отбирают жильё и выселяют из страны. Такие меры, например, были применены к организаторам "Бессметного полка" не только в Латвии, но и в Литве и Эстонии.

Депортации и лишение пенсий

Согласно принятым в Латвии поправкам к закону об эмиграции, русскоязычным гражданам, даже имеющим вид на жительство, необходимо пройти повторный экзамен на знание латвийского языка. В результате около шести тысяч человек получили предписание покинуть страну до конца ноября.

Прибалтийские республики не только сами перестали выдавать россиянам визы, но и не впускают их с шенгенскими визами, выданными другими странами ЕС. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Однако дело здесь явно не в знании языка, а в откровенном стремлении властей выдворить из страны всех русских. И на днях произошло событие, подтверждающее это. От сдачи экзамена были освобождены люди старше 75 лет. Но в конце октября более 400 русскоязычных пенсионеров, которым больше 75, также получили предписание покинуть страну. Пока несчастные старики решают, как им быть, видимо, чтобы подсказать им верное решение, их лишили пенсий, социальных пособий и медицинской помощи.

— Они сегодня сидят без пенсии, без пособий, без компенсируемых лекарств… Самое ужасное, что эти люди так и умрут голодной смертью в Латвии. Видя, как над ними издеваются, из страны уезжают работоспособные и экономически активные жители, — негодует местная правозащитница Ольга Петкевич.

Одна 92-летняя пенсионерка уже скончалась. Так что очевидно, что именно то, чтобы, видя подобное отношение, страну покинули все русскоязычные жители, и является истинной целью латвийских властей.

Визы и запрет на въезд в ЕС

Но выгнать русских прибалтам явно недостаточно. Они хотят запретить россиянам вообще приезжать в Европу. В этом плане особенно ярко отметилась премьер Эстонии Кая Каллас, заявившая, что "посещение Европы — это не право человека, а привилегия", а также что граждане России её не заслуживают.

Премьер Эстонии Кая Каллас. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

И здесь Прибалтика вновь оказалась впереди Европы всей. Прибалтийские республики не только сами перестали выдавать россиянам визы, но и не впускают их с шенгенскими визами, выданными другими странами ЕС. И сейчас они требуют, чтобы Брюссель принял решение о запрете на въезд в Евросоюз для всех россиян.

Гонения на русский язык и тотальный запрет

О нарушении в Прибалтике одного из основополагающих прав человека — права на пользование родным языком — говорится уже три десятка лет. Однако ситуация только усугубляется. Запреты в отношении русского языка становятся все жёстче.

С 2023 года русский язык в Латвии под полным запретом в детских садах и в 1-х, 4-х и 7-х классах школ. В ближайшие два года его исключат и из остальных классов. Министерство образования называет неприемлемыми даже факультативы русского языка за счёт средств местного самоуправления.

В 2026 году Латвия планирует полностью покончить с русским языком в республике, будет запрещено теле- и радиовещание на нём, а также театральные постановки.

Лишение прав на самооборону

В Эстонии сочли русских (а заодно и белорусов) недостойными и ещё одного из прав человека — права на самооборону. В конце сентября премьер-министр Кая Каллас инициировала закон об изъятии у живущих в стране россиян и белорусов гражданского оружия.

— Граждане России и Беларуси с оружием в руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии, — заявила она.

Чтобы оценить масштаб "угрозы безопасности Эстонии", достаточно поинтересоваться, сколько россиян в республике владеют гражданским и охотничьим оружием. Как оказалось, таковых (вместе с белорусами) в Эстонии 629 человек.

Понятно, что речь идёт не о безопасности страны, а о стремлении её властей ещё больше ухудшить положение русскоязычных жителей, лишив их права на самооборону.

Все эти направленные против России и россиян действия Прибалтийских стран никак не соответствуют так называемым европейским ценностям. Однако Европу это явно мало волнует.

Европейские ценности, в данном случае неприкосновенность собственности, являются ценностями только до тех пор, пока речь не идёт о России. А российская собственность, в отличие от всех других стран, с их точки зрения прикосновенна, напоминает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

— Европейские страны, в данном случае Прибалтика, считают, что могут поступать с нашей частной собственностью как угодно и им за это ничего не будет. А безнаказанность порождает ещё большее хамство. С чем мы и столкнулись. С другой стороны, то, что делает Латвия, возможно, послужит уроком для некоторых наших граждан, которые считали, что их активы в России находятся под угрозой, а активы за рубежом — в безопасности, поскольку там европейские ценности и некое европейское право. Сейчас выяснилось, что наоборот. Может, кто-то после этого поумнеет, — говорит Георг Мирзаян.

Авторы Владимир Дюжий