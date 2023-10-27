Почему ВСУ под Купянском попали в капкан Бахмута Какие факторы усугубляют положение ВСУ под Купянском и почему киевский режим продолжает бессмысленно сжигать своих солдат, защищая дорогу на Харьков. 23526 23526 Почему ВСУ под Купянском попали в капкан Бахмута. Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Что происходит на Купянском направлении

Только за последние сутки российские бойцы во взаимодействии с авиацией, огнём артиллерии и ударами тяжёлых огнемётных систем отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской Народной Республики, следует из сводок Минобороны РФ. Глава пресс-службы группировки "Запад" Сергей Зыбинский заявил, что украинские войска потеряли до двух рот живой силы, два БТР М113, боевую бронированную машину "Козак", один пикап, один пункт боепитания.

Под Купянском по тылам ВСУ применяются ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции. Военные эксперты отмечают, что со времён Артёмовска тактика украинских войск не поменялась и они совершают те же ошибки: сосредотачивают тактические соединения в одном месте, что упрощает нанесение ударов для российской авиации, поскольку такие действия по войскам противника с максимальным уплотнением хорошо отработаны в Запорожье. Ко всему прочему, ВСУ пытаются накопить силы для более крупного контрудара.

Крупнокалиберные ФАБ-1500М-54. Фото © Минобороны России

Время котлов

— После взятия Артёмовска появилось понимание, что нужно не штурмовать в лоб города, а обходить их с флангов, брать в окружение, затем использовать тактику котлов. И постепенно уничтожать окружённые войска противника. Это отчасти происходит в Авдеевке, скорее всего, того же можно ждать и в Купянске, — говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, у ВСУ ещё не закончились ресурсы: порядка пяти бригад завершают обучение в странах Евросоюза, плюс несколько бригад будет отправлено на передовую после подготовки на территории Украины. Давление со стороны украинских сил идёт по основным направлениям: Херсонское, Запорожское, Южно-Донецкое, Артёмовск, Авдеевка и Купянск. И оно будет усиливаться.

— Киев находится в тяжёлом положении: если где-то снижается интенсивность боёв, то инициатива переходит к российским военным и мы начинаем продвигаться вперёд. Чтобы не снижать динамики боёв, ВСУ нужны колоссальные человеческие ресурсы. Поэтому сейчас проводится дополнительная мобилизация, в армию берут всех подряд, включая инвалидов, и отправляют людей на фронт. Таким образом Украина пытается продержаться до сезона дождей, — напоминает Кнутов.

При этом необходимо понимать, что войскам РФ ещё предстоит форсировать реку Оскол, чтобы выйти к городу.

Войскам РФ ещё предстоит форсировать реку Оскол, чтобы выйти к городу. Фото © ТАСС / Андрей Рубцов

Слабые места ВСУ

— На Купянском направлении у ВСУ наблюдается не просто повторение ошибок — у них нет другой тактики. Опытных командиров, которые ещё в начале СВО составляли костяк ВСУ, становится всё меньше. А приказы никто не отменяет, людей продолжают бросать на фронт. Иногда благодаря "мясным штурмам" украинским военным удаётся продвинуться на 500 метров, но затем они заново теряют несколько километров, — комментирует военный эксперт Алексей Леонков.

К слабым местам ВСУ эксперт относит дефицит тяжёлой техники: артиллерийских комплексов и боеприпасов к ним. Это видно по снижению интенсивности обстрелов из РСЗО HIMARS по сравнению с летним периодом, поясняет он. При этом противник продолжает применять "комбинированные атаки ракетами ATACAMS, как это было раньше в случае с HIMARS". Когда одни ракеты прикрывают постановщики помех, остальные воздействуют на РЛС наших комплексов, но, несмотря на эту схему, ATACAMS успешно сбиваются.

— Слабость ВСУ также ощущается и в средствах противовоздушной обороны. Украинские подразделения не могут организовать чётко работающую ПВО, чтобы остановить удары по своим военным структурам, базам, складам ГСМ и вооружений, — говорит Леонков.

Напомним, в ночь на среду 25 октября в Хмельницкой области Армия России нанесла комбинированный удар по арсеналам ВСУ. Предположительно, на складе хранились ракеты для РСЗО HIMARS и ураносодержащие танковые снаряды, затем последовала долгая вторичная детонация.

В Хмельницкой области нашей армией был нанесён комбинированный удар по арсеналам ВСУ. Видео © t.me / Свежести

— Ещё в самом начале СВО российские войска провели серию успешных атак на стратегически важные объекты ВСУ на Центральной и Западной Украине. В процессе СВО такие объекты, несмотря на уязвимость и явное отсутствие эшелонированной ПВО, повторно использовались ВСУ для хранения взрывоопасных веществ и боеприпасов. Судя по тому, что поражение объектов происходило по несколько раз, украинские войска не имеют другой возможности хранить особо важные грузы в других местах, потому что их нет, — отмечает военный эксперт Борис Рожин.

По мнению Алексея Леонкова, пример с ударом под Хмельницким показал, что украинская противовоздушная оборона либо не справилась, либо отсутствовала на объекте. Аналогичные проблемы у ВСУ наблюдаются и с квалификацией лётчиков.

Всё в совокупности говорит о том, что армия Украины начинает деградировать. Процесс может быть ускорен, если американцы действительно перестанут финансировать Киев. После того как в Палате представителей Конгресса выбрали спикером сенатора от Луизианы Майка Джонсона, сторонника Трампа, который был одним из самых ярых противников оказания военной помощи Украине, эта тенденция продолжит усиливаться, полагают эксперты.

Майк Джонсон уже перечислил в своём первом выступлении пять главных направлений, которые предстоит реализовать. В ближайшее время США намерены выделить деньги на военный бюджет, помощь Израилю и снижение госдолга. А на военную помощь Украине у парламентариев пока планов нет.

— ВСУ предстоит тяжёлая зима, связанная не только с осадками, исчезновением зелёнки. Если снабжение войск будет идти по рваной цепочке, то мы увидим больший разгром, нежели сегодняшние пробелы и ошибки, — резюмирует Леонков.

Авторы Елена Стафеева