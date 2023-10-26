Что происходит в Авдеевке и почему её штурм может переломить исход конфликта Сколько времени потребуется ВС России для взятия Авдеевки в клещи и как отразится на ВСУ потеря этой важной стратегической точки. 57369 57369 Что происходит в Авдеевке и почему её штурм может переломить исход конфликта. Обложка © VK / mil

Флаг России над терриконом под Авдеевкой

Над Донецком возвышается ряд высот, сосредоточенных в Авдеевке, с которых с 2016 года идёт обстрел Донбасса. Накануне Армия России взяла одну из них. Над терриконом в районе коксохимического завода Авдеевки, на подступах к городу бойцами 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооружённых сил РФ водружён флаг России. Именно из этого пригорода Донецка ВСУ ведут обстрелы мирных кварталов все годы. Авдеевский коксохим — господствующая высота, с неё видны подъездные пути, сам комбинат, отсюда можно наносить удары и корректировать огонь артиллерии. Сейчас стоит задача удержать террикон вопреки "мясным штурмам" украинских сил.

Флаг России над терриконом под Авдеевкой. Фото © Министерство обороны РФ

С Авдеевского коксохима российским бойцам пришлось "выкуривать" ВСУ при помощи слезоточивого газа, артиллерии и мощных авиабомб. Армия России уже получила подобный опыт при штурмах "Азовстали" и Артёмовска (Бахмута), поэтому тут его применили по полной программе.

Что такое "авдеевские клещи"

Российские войска идут с севера области и с юга, пытаясь обойти Авдеевку. По разным данным, численность ВСУ в Авдеевке составляет от 11 до 15 тысяч человек, напоминает капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. Для ВСУ это не просто знаковое место, как в случае с аэропортом или Бахмутом. Сейчас это самый главный опорный пункт и укрепрайон противника в ДНР. ВСУ пытаются перебрасывать силы даже с главных участков фронта — с Запорожского направления.

— В Киеве прекрасно понимают, что переход террикона под контроль российских войск означает, что в перспективе нескольких месяцев Авдеевка станет российской. Будут остановлены постоянные обстрелы Донецка. Авдеевку предстоит взять в тактическое окружение, потому что ряд других высот находятся под контролем украинских сил. А затем перерезать дорогу, которая снабжает украинские войска в Авдеевке. Таким образом группировка ВСУ окажется в окружении — и её начнут дробить на части. Та же схема, которая у нас применялась достаточно эффективно в Артёмовске, — комментирует военный эксперт Юрий Кнутов. — После освобождения близлежащих населённых пунктов у Авдеевки будет открыта дорога до Днепра, потому что это степь, — и киевским группировкам там будет негде закрепиться. До левого берега Днепра наши части в этом случае смогут продвигаться с минимальными потерями.

Если бои за Артёмовск повлияли на престиж киевской власти, то освобождение Авдеевки имеет ключевое стратегическое значение для освобождения всей Донецкой области и дальнейшего продвижения, объясняет эксперт.

— Не исключено, что бойцы, получившие опыт в Артёмовске, продолжат штурм Авдеевки. Вряд ли с нашей стороны начнутся лобовые атаки, поэтому всё делается для того, чтобы окружить группировку врага, а затем планомерно уничтожать, если командование ВСУ не примет решения оставить Авдеевку, — говорит Василий Дандыкин. — Здесь может быть задействован весь комплекс оружия, начиная с авиабомб ФАБ-150 и новых огнемётных систем, например ТОС-2 "Тосочка".

Армии России предстоит сложный сценарий боевых действий. Нужно не только взять Авдеевку, но и минимизировать при этом потери российских сил.

Штурмовики ВДВ ведут наступательные действия на северном фланге Артёмовска. Видео © t.me / ЧВК

Прогнозы

О том, что с каждым днём положение украинских войск на фронте ухудшается, пишет польское издание Fakt. Армия России строит туннели, которые позволяют ограничить собственные потери и приблизиться к позициям обороняющихся украинцев. Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак признаётся, что не слышал ни о чём подобном уже давно. Он также считает, что Россия готовится к масштабным наступлениям этой зимой, после пополнения военных частей новоприбывшими россиянами, которые до настоящего времени проходили подготовку.

Даже украинские эксперты, вопреки заявлениям Зеленского, уже признают провал обороны Авдеевки. "Мой прогноз печальный. Я уверен, что Авдеевку мы потеряем", — заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.

— Я напоминаю, что Иловайск, Дебальцево, Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Соледар начинались точно так же. Нас седьмой раз по счёту ловят в ту же самую ловушку. Шесть предыдущих раз мы потеряли территории, которые мы начинали так залихватски оборонять. Угроза потери Авдеевки реальна, её не нужно недооценивать, — сказал Арестович.

Фиксирует приближение перелома в украинском конфликте и Asia Times. Россия начала переходить в наступление, атакуя стратегически важные города и успешно нивелируя поставленные Западом ракеты ATACMS. Возможно, ВСУ продержатся ещё какое-то время, но исход противоборства уже имеет контуры — и они не в пользу Украины.

* Алексей Арестович внесён Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к террористической деятельности.

Авторы Елена Стафеева