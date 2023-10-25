Почему Запад замораживает финансирование Киева Запланированные на войну и поддержание киевского режима 45 млрд долларов могут быть урезаны, но меньшая сумма развалит фронт и приведёт к обрушению власти Зеленского. 34232 34232 Запад замораживает финансирование Киева. Обложка © Getty Images / dpa / Oliver Weiken

В США не могут принять государственный бюджет на следующий финансовый год, который начинается в октябре. Конгресс увяз в войнах, выделение новой помощи для Украины затягивается, а заморозка новых траншей грозит Киеву не только развалом фронта, но и падением режима. Идёт активизация антивоенного лобби в Европе: помимо Словакии, отказавшейся от поставок оружия Киеву, Венгрия заблокировала выделение Евросоюзом военной помощи. Несмотря на то что венгерский банк OTP был исключён из чёрного списка компаний, которые продолжают работать в России, Будапешт требует юридических гарантий избавления от каких-либо ограничений в экономике.

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш обозначил решение правительства: "Пока страна из ЕС не получит деньги, на которые она имеет право, ни одна страна, не являющаяся членом ЕС, не получит ни копейки".

— Последние попытки ЕС провести транш помощи Украине столкнулись с вето со стороны Венгрии, которая потребовала дополнительных гарантий учёта своих интересов в обмен на поддержку этого шага. Кроме того, критическую позицию по отношению к официальному Киеву начинают всё больше занимать другие государства Европы, включая Словакию и Польшу. В этих условиях крайне маловероятно, что ЕС будет наращивать объёмы помощи. Скорее начнётся сокращение финансирования. При перенаправлении финансовых потоков США и Европы существуют серьёзные риски для украинской власти, которая держится на финансовой помощи не только в военных, но и экономических вопросах, — отмечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Дефицит бюджета Украины на следующий год официально оценивают примерно в 45 миллиардов долларов, напоминает аналитик и публицист Александр Роджерс. В действительности Киеву нужно даже больше, потому что экономика Украины умирает, включая сельское хозяйство, и налоговые поступления будут существенно ниже, чем заложено в проекте.

Критическую позицию по отношению к официальному Киеву начинают всё больше занимать другие государства Европы, включая Словению и Польшу. Фото © Getty Images / Thierry Monasse

— Пока в США принят временный бюджет на 45 дней, чтобы партии имели время на переговоры. Но уже три недели после отставки спикера Маккарти американский парламент не может выбрать нового спикера. Притом что временный бюджет не включает финансирование для Украины. Хотя администрация Байдена и демократы пытались на этом настаивать. Высока вероятность, что даже если бюджет в конце концов будет принят, то на Украину в нём будет выделен формальный мизер. Ибо, с одной стороны, появилась проблема Израиля, а с другой — Трамп и его сторонники, которые заявляют: "Ни цента Украине", — говорит Роджерс.

Кредиты "помощи" Украине со стороны ЕС и раньше были значительно меньше американских, а теперь тем более, резюмирует эксперт, приводя в пример исчезновение темы Украины из новостей. И хотя глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает "помнить об Украине", но на недавней встрече глав МИД ЕС в Киеве о помощи так и не договорились.

— Если бы США ограничивались предоставлением Киеву военной помощи, которая направлена исключительно на содействие украинскому противостоянию действиям России, большинство бы наверняка такую помощь поддержало, — The American Conservative. — На деле мы посылаем Украине деньги, несоизмеримые с суммами помощи, которые необходимы для ведения боевых действий. При этом мы понятия не имеем, как эти средства тратятся.

Авторы Елена Стафеева