Как мирный саммит на Мальте может стать приговором для Зеленского Как намерен действовать в ходе саммита на Мальте 28 и 29 октября глава киевского режима и почему тактически Зеленскому остаётся только повышать ставки, но его единственный аргумент — успехи ВСУ — уничтожен. 23524 23524 Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Drew Angerer / Staff

На фоне конфликта Израиля и Палестины главе киевского режима всё труднее выпрашивать снаряды и вооружение у Запада. Анонсировав саммит на Мальте по мирному урегулированию украинского конфликта, Владимир Зеленский не знает, что предъявить спонсорам и как доказать боеспособность ВСУ. По его словам, на следующей неделе в мероприятии примут участие более 50 стран мира.

Мальта приняла запрос Киева на проведение встречи "Формула мира на Украине", намеченной на 28 и 29 октября. Напомним, речь идёт об украинской версии "формулы мира", которая подразумевает проигрыш России и лишение территории в пользу Киева, включая Крым. Этот вариант был представлен Зеленским в ходе встречи "Большой двадцатки" 15 ноября 2022 года. Предыдущая международная встреча, посвящённая этому вопросу, состоялась в Джидде в августе и продемонстрировала нежелание стран Глобального Юга идти на поводу у Киева. Financial Times сообщил, что Россию на мирные переговоры не пригласили, как, впрочем, и на предыдущие.

— Пока трудно говорить о формате этой встречи, учитывая, что саммит в Джидде, где Зеленский при западной поддержке пытался склонить на свою сторону страны Глобального Юга, завершился полным провалом, что признал и сам глава киевского режима в обращении к нации. Вероятно, теперь последует попытка реванша. Могут быть озвучены очередные требования и идеи Киева. Важно оценить, кто будет участвовать в мероприятии помимо стран антироссийской коалиции, и получить данные, как этот саммит будет проходить. Думаю, что главными темами Зеленского станут антироссийская пропаганда, призыв к санкциям против Москвы и требование денег на покрытие госдефицита и оплату функционирования собственной власти, а также закупки новых вооружений, — отмечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, на фоне эскалации ближневосточного конфликта у Украины уже возник дефицит боеприпасов и многих видов вооружений, которые исчерпаны либо потеряны в результате неудачной для ВСУ летней кампании. В настоящий момент стратегическая инициатива переходит к России — и нам остаётся смотреть, как ситуация будет решаться не на саммитах, а в ходе боевых действий.

Зеленскому всё сложнее выпрашивать деньги у Запада не только на фоне палестино-израильского конфликта, который оттягивает на себя значительную часть ресурсов. Политолог Дмитрий Родионов напоминает, что охлаждение отношений США и Зеленского произошло ещё в начале осени, когда он ездил в Штаты и многие европейские и американские СМИ назвали его визит провальным.

— На Западе давно ощущается некоторая напряжённость от попыток Зеленского выступать на всех крупных площадках, не имеющих отношения к политике. Но самый главный признак охлаждения отношения западных элит к главе киевского режима — урезание финансирования Украины. Сейчас в ходе избирательной кампании в США обе политические силы будут использовать Украину как разменную монету. И если проигрыш ВСУ играет в пользу республиканцев, то для демократов это скорее проблема. Громко зазвучали голоса тех, кто раньше поддерживал Украину и её финансирование. В целесообразности выделения денег Киеву начинают сомневаться и избиратели, которые не понимают, зачем выбрасывать деньги в чёрную дыру. Вряд ли Зеленский найдёт нужные аргументы для продолжения финансирования, так как его единственной надеждой были успехи ВСУ, — уверен Родионов.

Президент США Байден 20 октября запросил у Конгресса $105,85 млрд, из которых $61,4 млрд — Киеву, а $14,3 млрд — для Тель-Авива. Но сенатор Эрик Шмитт уже объявил, что Палата представителей США отклонит предложенный общий пакет помощи.

Авторы Дмитрий Шестопалов