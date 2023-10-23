Какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад Оглавление Последние новости об Украине на сегодня Что говорят на Западе про "Солнцепёк" Что известно о ТОС: характеристики и дальность Ставка на огнемёты Тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" и "Тосочка" хорошо проявили себя за время СВО. Как они работают, что о них думают в ВСУ и на Западе? 24348 24348 ТОС-1А "Солнцепёк". Обложка © Минобороны России

Последние новости об Украине на сегодня

Армия России активно применяет для уничтожения противника на Купянском направлении и в районе Авдеевки ТОС-2 "Тосочка". Это продолжение линейки тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Буратино" и "Солнцепёк". Комплекс "Тосочка" отличается улучшенными характеристиками, оснащён автоматизированной системой прицеливания, стрельбы и управления огнём, установлен на колёсном шасси и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

"Солнцепёк" и "Тосочка" уже давно наводят ужас на украинских солдат. Попавшие в плен военные говорят, что видели, как работают эти системы, поэтому в украинских подразделениях называют ТОС самым страшным оружием Армии России.

Залповая стрельба ТОС-1А "Солнцепёк". Фото © Минобороны России

Что говорят на Западе про "Солнцепёк"

Обозреватель War Is Boring Себастьен Роблин называл ТОС-1 одним из самых разрушительных вооружений без ядерного заряда. По его словам, термобарические ракеты не щадят никого и превращают землю в сущий ад.

Аналогичные оценки дают и о системе "Тосочка".

"Армия России использует на Украине новейшие термобарические ракетные установки ТОС-2 с мая 2022 года. ТОС-2 стреляет теми же ракетами, что и ТОС-1А, но из 18-трубной пусковой установки, установленной на бронированном грузовике "Урал" с колёсной формулой 6х6. Эти системы обладают особенно разрушительными возможностями при использовании против построек и полуукреплённых позиций. Это делает их чрезвычайно ценными для прорыва хорошо защищённых линий противника, подобных тем, которые Украина создала вокруг Авдеевки", — отмечает эксперт специализированного издания The War Zone.

Применение новой тяжёлой огнемётной системы — ТОС-2 "Тосочка" — на полях спецоперации не сулит ничего хорошего для ВСУ, пишет польское онлайн-издание Interia.

У русских есть грозное оружие. При штурме Авдеевки сейчас активно используется ТОС-1А, тяжёлая огнемётная система. Русские даже называют это оружие "огненной стеной". Это позволит им выпрямить границу Донбасса и обезопасить Запорожское направление, сообщает издание Asia Times.

Что известно о ТОС: характеристики и дальность

Тяжёлые огнемётные системы выполняют функции РСЗО и решают задачи огневой поддержки танковых и мотострелковых подразделений. Такое оружие используется Войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Эти системы выводят из строя легкобронированную технику, а в новых модификациях могут поражать и танки. ТОС эффективны при уничтожении живой силы противника на открытой местности и в защитных сооружениях. В некоторых случаях такие системы оказываются средством быстрого реагирования для немедленного поражения выявленного противника. Урон от ТОС велик: если от выстрела обычной РСЗО можно укрыться в окопе или блиндаже, то от термобарической ракеты спастись нельзя.

Расчёты ТОС "Солнцепёк" уничтожают позиции ВСУ в зоне специальной военной операции. Видео © t.me / Минобороны России

Принцип действия тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" и "Тосочка" прост: каждая имеет пакет направляющих, которые запускают неуправляемые ракеты со специальным аэрозолем. При попадании в цель сначала распыляется аэрозольное облако горючего вещества, которое поджигается зарядом и сгорает, выжигая на большом участке весь кислород. При детонации происходит объёмный взрыв с мощной ударной волной.

Взрыв ракет вызывает настолько быстрое и резкое изменение давления воздуха, что укрытие в траншее или пещере, за усиленным барьером или даже внутри бронетехники не сможет защитить человека.

Как сообщало Командование подготовки и доктрины армии Соединённых Штатов (TRADOC) в своих инструкциях по аналогичным системам, "скачки давления/вакуума вызывают разрывающее воздействие на мягкие материалы (такие как обшивка самолёта, поверхность радара, ткани лёгких человека). Стены и поверхности в зоне поражения необязательно защищают жертву, а скорее вызывают множественные волны давления, которые усиливают разрывающий эффект и могут опрокинуть конструкции. Вторичный эффект — это высокотемпературное тепло (2500–3000° C). Неполный взрыв оказывает почти разрушительный эффект — широкомасштабное и продолжительное высокотемпературное пламя".

В 70-х появились ТОС-1 "Буратино", которые, в свою очередь, в 2001 году получили развитие в ТОС-1А "Солнцепёк".

По сравнению с "Буратино" количество направляющих на ТОС-1А уменьшилось с 30 до 24. Дальность стрельбы увеличилась с трёх с половиной до шести километров. Транспортно-заряжающая машина ТОС-1А "Солнцепёк" выполнена на базе танка Т-72, тогда как у "Буратино" она размещалась на шасси крупнотоннажного грузовика.

ТОС-1 "Буратино". Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В состав ТОС-1А "Солнцепёк" входит боевая машина БМ-1 и транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т. Машина стреляет неуправляемыми реактивными снарядами (НУРС). Ни "Буратино", ни "Солнцепёк" аналогов в мире не имеют.

Дальнейшее развитие ТОС-1А получила в ТОС-2 "Тосочка". Увеличена дальность стрельбы, по некоторым неофициальным данным, до 10–15 километров. Машина переставлена с гусениц на колёсное шасси "Урала-63706", что позволяет ей развивать большую скорость. Количество направляющих сокращено до 18 штук.

— Страны, которые интересовались "Солнцепёком" в экспортном варианте, предпочитают колёсное шасси. Поэтому появилась "Тосочка". Но у нас и "Грады", и "Торнадо-С" тоже на колёсах. За счёт того, что термобарические снаряды тяжёлые, там меньше направляющих, иначе шасси не выдержит, — рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Также, по некоторым данным, изменение колёсной базы было продиктовано прошлым боевым опытом, спецификой ведения боя в пустынях Сирии.

— По сути, "Тосочка" — это гибрид. Её ходовая часть характерна для "Града", пусковая установка — для ТОС-1А "Солнцепёк". Усовершенствованные приборы управления огнём повышают точность, сокращают время на выработку исходных данных для ведения стрельбы, — заявил военный эксперт Константин Сивков.

Ставка на огнемёты

Если говорить о перспективах ТОС-1А "Солнцепёк" и ТОС-2 "Тосочка", то последнюю, которую впервые применили ещё весной прошлого года, серийно производят в нужных объёмах. А вот ТОС-1А "Солнцепёк" будут модернизировать. И с определённого момента следующие "Солнцепёки" будут строиться исключительно по этому проекту. Площадь поражения модернизированных машин должна возрасти. Если сейчас "Солнцепёк" выжигает всё живое на земле в радиусе шести километров и на площади 40 квадратных километров, то новая версия системы может оказаться вдвое эффективнее.

Работа ТОС-1А "Солнцепёк" в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Будут улучшены ключевые характеристики ТОС-1А: дальность стрельбы, поражающий фактор, системы управления и защиты. Разработчики планируют не только увеличить дальность стрельбы, но и нарастить убойность ракеты. В то же время необходимо увеличить точность и кучность стрельбы "Солнцепёка".

— Также ведутся работы по упрощению процесса наведения на цель и выполнения поставленной задачи. Прежде всего это увеличение площади поражения, — отмечал главный инженер АО "Омсктрансмаш" Денис Петров.

Также есть запрос на оснащение боевой машины актуальными противотанковыми средствами. По словам сотрудников предприятия-изготовителя (завода "Омсктрансмаш"), сегодня на таких системах лежит не просто задача прикрытия войск. По сути, сейчас ТОС-1А в ходе наступления наносит первый удар, только после него вперёд идут танковые и мотострелковые подразделения.

Как быстро "Солнцепёк" и "Тосочка" смогут изменить ситуацию в зоне СВО? 0 Украинские военные будут отступать, чтобы не попасть под удары ТОС Даже сам факт появления "Солнцепёка" в зоне СВО даёт психологический эффект Только использование "Солнцепёка" с другими системами изменит ситуацию

Авторы Вадим Тактаров