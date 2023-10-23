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Какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад

Оглавление
Последние новости об Украине на сегодня
Что говорят на Западе про "Солнцепёк"
Что известно о ТОС: характеристики и дальность
Ставка на огнемёты

Тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" и "Тосочка" хорошо проявили себя за время СВО. Как они работают, что о них думают в ВСУ и на Западе?

Опубликовано 23 октября 2023, 06:48
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ТОС-1А "Солнцепёк". Обложка © Минобороны России

ТОС-1А "Солнцепёк". Обложка © Минобороны России

Последние новости об Украине на сегодня

Армия России активно применяет для уничтожения противника на Купянском направлении и в районе Авдеевки ТОС-2 "Тосочка". Это продолжение линейки тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Буратино" и "Солнцепёк". Комплекс "Тосочка" отличается улучшенными характеристиками, оснащён автоматизированной системой прицеливания, стрельбы и управления огнём, установлен на колёсном шасси и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

"Солнцепёк" и "Тосочка" уже давно наводят ужас на украинских солдат. Попавшие в плен военные говорят, что видели, как работают эти системы, поэтому в украинских подразделениях называют ТОС самым страшным оружием Армии России.

Залповая стрельба ТОС-1А "Солнцепёк". Фото © Минобороны России

Залповая стрельба ТОС-1А "Солнцепёк". Фото © Минобороны России

Что говорят на Западе про "Солнцепёк"

Обозреватель War Is Boring Себастьен Роблин называл ТОС-1 одним из самых разрушительных вооружений без ядерного заряда. По его словам, термобарические ракеты не щадят никого и превращают землю в сущий ад.

Аналогичные оценки дают и о системе "Тосочка".

"Армия России использует на Украине новейшие термобарические ракетные установки ТОС-2 с мая 2022 года. ТОС-2 стреляет теми же ракетами, что и ТОС-1А, но из 18-трубной пусковой установки, установленной на бронированном грузовике "Урал" с колёсной формулой 6х6. Эти системы обладают особенно разрушительными возможностями при использовании против построек и полуукреплённых позиций. Это делает их чрезвычайно ценными для прорыва хорошо защищённых линий противника, подобных тем, которые Украина создала вокруг Авдеевки", — отмечает эксперт специализированного издания The War Zone.

Применение новой тяжёлой огнемётной системы — ТОС-2 "Тосочка" — на полях спецоперации не сулит ничего хорошего для ВСУ, пишет польское онлайн-издание Interia.

У русских есть грозное оружие. При штурме Авдеевки сейчас активно используется ТОС-1А, тяжёлая огнемётная система. Русские даже называют это оружие "огненной стеной". Это позволит им выпрямить границу Донбасса и обезопасить Запорожское направление, сообщает издание Asia Times.

Поляки забили тревогу из-за новой русской "Тосочки", наводящей страх на ВСУ
Поляки забили тревогу из-за новой русской "Тосочки", наводящей страх на ВСУ

Что известно о ТОС: характеристики и дальность

Тяжёлые огнемётные системы выполняют функции РСЗО и решают задачи огневой поддержки танковых и мотострелковых подразделений. Такое оружие используется Войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Эти системы выводят из строя легкобронированную технику, а в новых модификациях могут поражать и танки. ТОС эффективны при уничтожении живой силы противника на открытой местности и в защитных сооружениях. В некоторых случаях такие системы оказываются средством быстрого реагирования для немедленного поражения выявленного противника. Урон от ТОС велик: если от выстрела обычной РСЗО можно укрыться в окопе или блиндаже, то от термобарической ракеты спастись нельзя.

Расчёты ТОС "Солнцепёк" уничтожают позиции ВСУ в зоне специальной военной операции. Видео © t.me / Минобороны России

Принцип действия тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" и "Тосочка" прост: каждая имеет пакет направляющих, которые запускают неуправляемые ракеты со специальным аэрозолем. При попадании в цель сначала распыляется аэрозольное облако горючего вещества, которое поджигается зарядом и сгорает, выжигая на большом участке весь кислород. При детонации происходит объёмный взрыв с мощной ударной волной.

Взрыв ракет вызывает настолько быстрое и резкое изменение давления воздуха, что укрытие в траншее или пещере, за усиленным барьером или даже внутри бронетехники не сможет защитить человека.

Как сообщало Командование подготовки и доктрины армии Соединённых Штатов (TRADOC) в своих инструкциях по аналогичным системам, "скачки давления/вакуума вызывают разрывающее воздействие на мягкие материалы (такие как обшивка самолёта, поверхность радара, ткани лёгких человека). Стены и поверхности в зоне поражения необязательно защищают жертву, а скорее вызывают множественные волны давления, которые усиливают разрывающий эффект и могут опрокинуть конструкции. Вторичный эффект — это высокотемпературное тепло (2500–3000° C). Неполный взрыв оказывает почти разрушительный эффект — широкомасштабное и продолжительное высокотемпературное пламя".

В 70-х появились ТОС-1 "Буратино", которые, в свою очередь, в 2001 году получили развитие в ТОС-1А "Солнцепёк".

По сравнению с "Буратино" количество направляющих на ТОС-1А уменьшилось с 30 до 24. Дальность стрельбы увеличилась с трёх с половиной до шести километров. Транспортно-заряжающая машина ТОС-1А "Солнцепёк" выполнена на базе танка Т-72, тогда как у "Буратино" она размещалась на шасси крупнотоннажного грузовика.

ТОС-1 "Буратино". Фото © ТАСС / Донат Сорокин

ТОС-1 "Буратино". Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В состав ТОС-1А "Солнцепёк" входит боевая машина БМ-1 и транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т. Машина стреляет неуправляемыми реактивными снарядами (НУРС). Ни "Буратино", ни "Солнцепёк" аналогов в мире не имеют.

Дальнейшее развитие ТОС-1А получила в ТОС-2 "Тосочка". Увеличена дальность стрельбы, по некоторым неофициальным данным, до 10–15 километров. Машина переставлена с гусениц на колёсное шасси "Урала-63706", что позволяет ей развивать большую скорость. Количество направляющих сокращено до 18 штук.

Страны, которые интересовались "Солнцепёком" в экспортном варианте, предпочитают колёсное шасси. Поэтому появилась "Тосочка". Но у нас и "Грады", и "Торнадо-С" тоже на колёсах. За счёт того, что термобарические снаряды тяжёлые, там меньше направляющих, иначе шасси не выдержит, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Также, по некоторым данным, изменение колёсной базы было продиктовано прошлым боевым опытом, спецификой ведения боя в пустынях Сирии.

По сути, "Тосочка" — это гибрид. Её ходовая часть характерна для "Града", пусковая установка — для ТОС-1А "Солнцепёк". Усовершенствованные приборы управления огнём повышают точность, сокращают время на выработку исходных данных для ведения стрельбы, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Ставка на огнемёты

Если говорить о перспективах ТОС-1А "Солнцепёк" и ТОС-2 "Тосочка", то последнюю, которую впервые применили ещё весной прошлого года, серийно производят в нужных объёмах. А вот ТОС-1А "Солнцепёк" будут модернизировать. И с определённого момента следующие "Солнцепёки" будут строиться исключительно по этому проекту. Площадь поражения модернизированных машин должна возрасти. Если сейчас "Солнцепёк" выжигает всё живое на земле в радиусе шести километров и на площади 40 квадратных километров, то новая версия системы может оказаться вдвое эффективнее.

Работа ТОС-1А "Солнцепёк" в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Работа ТОС-1А "Солнцепёк" в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Будут улучшены ключевые характеристики ТОС-1А: дальность стрельбы, поражающий фактор, системы управления и защиты. Разработчики планируют не только увеличить дальность стрельбы, но и нарастить убойность ракеты. В то же время необходимо увеличить точность и кучность стрельбы "Солнцепёка".

— Также ведутся работы по упрощению процесса наведения на цель и выполнения поставленной задачи. Прежде всего это увеличение площади поражения, — отмечал главный инженер АО "Омсктрансмаш" Денис Петров.

Также есть запрос на оснащение боевой машины актуальными противотанковыми средствами. По словам сотрудников предприятия-изготовителя (завода "Омсктрансмаш"), сегодня на таких системах лежит не просто задача прикрытия войск. По сути, сейчас ТОС-1А в ходе наступления наносит первый удар, только после него вперёд идут танковые и мотострелковые подразделения.

Как быстро "Солнцепёк" и "Тосочка" смогут изменить ситуацию в зоне СВО?

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Авторы
Вадим Тактаров
Вадим Тактаров
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