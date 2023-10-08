"Солнцепёк" навёл безграничный ужас на бойцов ВСУ в зоне СВО

Украинский военнопленный назвал реактивные системы залпового огня "Солнцепёк" самым страшным оружием ВС России. Он рассказал, что видел последствия работы РСЗО в зоне специальной военной операции, а также признался, что боится её больше всего.

"Я не сталкивался (не попадал под обстрел. — Прим. Лайфа) с этими "Солнцепёками", но видел последствия. Нас выводили и над нашими позициями его запустили", — приводит его слова РИА "Новости".