"Солнцепёк" навёл безграничный ужас на бойцов ВСУ в зоне СВО
Военнопленный ВСУ назвал РСЗО "Солнцепёк" самым страшным оружием России
Украинский военнопленный назвал реактивные системы залпового огня "Солнцепёк" самым страшным оружием ВС России. Он рассказал, что видел последствия работы РСЗО в зоне специальной военной операции, а также признался, что боится её больше всего.
"Я не сталкивался (не попадал под обстрел. — Прим. Лайфа) с этими "Солнцепёками", но видел последствия. Нас выводили и над нашими позициями его запустили", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее российское Министерство обороны показывало эффектные кадры уничтожения живой силы и техники ВСУ на позициях в лесистой местности расчётами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Также министерство опубликовало кадры атаки из РСЗО по украинским военным при попытках форсировать Днепр, которые оказались тщетными.
ТАСС / Сергей Савостьянов